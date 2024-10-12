https://ria.ru/20241012/spetsoperatsiya-1977744542.html

Российские Су-35С провели патрулирование в Курской области

Российские Су-35С провели патрулирование в Курской области - РИА Новости, 12.10.2024

Российские Су-35С провели патрулирование в Курской области

Российские истребители Су-35С ВКС провели патрулирование в воздушном пространстве в приграничных районах Курской области, сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T15:47

2024-10-12T15:47

2024-10-12T18:47

безопасность

россия

курская область

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

су-35с

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские истребители Су-35С ВКС провели патрулирование в воздушном пространстве в приграничных районах Курской области, сообщило министерство обороны России. "Лётчики многоцелевых сверхманёвренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе выполнения боевых задач экипажи Су-35С отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

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россия

курская область

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Патрулирование в приграничных районах Курской области Лётчики Су-35с выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области. В ходе выполнения боевых задач экипажи Су-35с отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ. 2024-10-12T15:47 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, курская область, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-35с