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Российские Су-35С провели патрулирование в Курской области - РИА Новости, 12.10.2024
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15:47 12.10.2024 (обновлено: 18:47 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/spetsoperatsiya-1977744542.html
Российские Су-35С провели патрулирование в Курской области
Российские Су-35С провели патрулирование в Курской области - РИА Новости, 12.10.2024
Российские Су-35С провели патрулирование в Курской области
Российские истребители Су-35С ВКС провели патрулирование в воздушном пространстве в приграничных районах Курской области, сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T15:47
2024-10-12T18:47
безопасность
россия
курская область
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-35с
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские истребители Су-35С ВКС провели патрулирование в воздушном пространстве в приграничных районах Курской области, сообщило министерство обороны России. "Лётчики многоцелевых сверхманёвренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе выполнения боевых задач экипажи Су-35С отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.
https://ria.ru/20241012/svo-1977739751.html
россия
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60
353
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Патрулирование в приграничных районах Курской области
Лётчики Су-35с выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области. В ходе выполнения боевых задач экипажи Су-35с отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.
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безопасность, россия, курская область, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-35с
Безопасность, Россия, Курская область, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-35С
Российские Су-35С провели патрулирование в Курской области

Минобороны: истребители Су-35С ВКС провели патрулирование в Курской области

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские истребители Су-35С ВКС провели патрулирование в воздушном пространстве в приграничных районах Курской области, сообщило министерство обороны России.
"Лётчики многоцелевых сверхманёвренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе выполнения боевых задач экипажи Су-35С отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.
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БезопасностьРоссияКурская областьВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-35С
 
 
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