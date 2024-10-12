https://ria.ru/20241012/sk-1977711459.html

СК возбудил дело против наемника из США Бейлса

СК возбудил дело против наемника из США Бейлса - РИА Новости, 12.10.2024

СК возбудил дело против наемника из США Бейлса

Возбуждено уголовное дело в отношении наемника из США Деррика Бейлса, который заочно обвиняется в совершении теракта на территории Курской области, наемничестве РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T08:04

2024-10-12T08:04

2024-10-12T08:15

происшествия

сша

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении наемника из США Деррика Бейлса, который заочно обвиняется в совершении теракта на территории Курской области, наемничестве в составе ЧВК "Форвард обсервейшен групп", воюющей на стороне Украины, и убийстве, сообщили РИА Новости в СК РФ."Гражданин Соединенных Штатов Америки Деррик Бейлс заочно обвиняется в совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных организованной группой, общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти, а также в совершении ряда иных преступлений", - говорится в сообщении ведомства.По данным следствия, Бейлс лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации в составе ЧВК "Форвард обсервейшен групп", воюющей на стороне вооруженных формирований Украины (ВФУ).Уточняется, что Бейлс и иные представители наемнических формирований, действуя с представителями ВФУ и будучи вооруженными автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, с использованием взрывных устройств, а также военной техники, в конце августа 2024 года незаконно пересекли Государственную границу РФ и вторглись на территорию Курской области. После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения."В настоящее время следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению", - добавило ведомство.

https://ria.ru/20241010/naemnik-1977370748.html

https://ria.ru/20241008/vsu-1976964595.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сша, следственный комитет россии (ск рф)