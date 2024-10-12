https://ria.ru/20241012/siyyarto-1977708894.html

Сийярто назвал ошибку НАТО, которая привела к конфликту на Украине

Сийярто назвал ошибку НАТО, которая привела к конфликту на Украине - РИА Новости, 12.10.2024

Сийярто назвал ошибку НАТО, которая привела к конфликту на Украине

Нынешней ситуации могло бы не быть, если бы НАТО обсудила с Россией ее проект договора о гарантиях безопасности в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости глава РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T06:45

2024-10-12T06:45

2024-10-12T06:48

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Нынешней ситуации могло бы не быть, если бы НАТО обсудила с Россией ее проект договора о гарантиях безопасности в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Я помню те дни. Думаю, чего тогда не хватало – так это серьезного обсуждения", - сказал Сийярто. Он отметил, что всегда верит в дискуссию и в диалог. "К сожалению, эта дискуссия не состоялась. Прошло почти три года с тех пор. И, возможно, то, что я сейчас говорю, не имеет смысла, но я бы хотел, чтобы эти диалоги состоялись. Потому что, если бы они состоялись, мы, возможно, не оказались бы в нынешней ситуации", - подчеркнул он. В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 января 2022 года направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержалась просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать. Позднее - в феврале - Лавров рассказал, что никто из коллег-министров не ответил на прямое послание.

https://ria.ru/20241008/mid-1976882135.html

https://ria.ru/20241008/grushko-1976877991.html

сша

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петер сийярто, сергей лавров, сша, россия, украина, нато, евросоюз, обсе