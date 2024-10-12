https://ria.ru/20241012/siriya-1977783722.html

Американские ВС нанесли удары по лагерям ИГ* в Сирии

Американские ВС нанесли удары по лагерям ИГ* в Сирии - РИА Новости, 12.10.2024

Американские ВС нанесли удары по лагерям ИГ* в Сирии

Вооруженные силы США, дислоцированные на Ближнем Востоке, нанесли удары по лагерям террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии, призванные... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T23:17

2024-10-12T23:17

2024-10-12T23:17

в мире

сша

ближний восток

россия

исламское государство*

сирия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_0669ffd3e7b07d40cd10cd895cacc37d.jpg

ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Вооруженные силы США, дислоцированные на Ближнем Востоке, нанесли удары по лагерям террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии, призванные подорвать возможности боевиков по планированию и осуществлению новых атак против США и их союзников, заявило в субботу Центральное командование американских ВС. "Эти удары помешают ИГ* организовывать атаки против США, их союзников и партнеров, а также мирных граждан в регионе и за его пределами", – сообщили в Центральном командовании ВС США. Оценка нанесенного ущерба продолжается, при этом на данный момент данных о жертвах среди гражданского населения САР нет. Сколько всего было поражено целей и есть ли в результате ударов американских вооруженных сил погибшие среди боевиков, не уточняется. Дополнительная информация, как заверили в CENTCOM, будет обнародована по мере поступления новых данных.* "Исламское государство", ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241012/ssha-1977716073.html

сша

ближний восток

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ближний восток, россия, исламское государство*, сирия