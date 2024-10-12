https://ria.ru/20241012/siriya-1977783722.html
Американские ВС нанесли удары по лагерям ИГ* в Сирии
Американские ВС нанесли удары по лагерям ИГ* в Сирии - РИА Новости, 12.10.2024
Американские ВС нанесли удары по лагерям ИГ* в Сирии
Вооруженные силы США, дислоцированные на Ближнем Востоке, нанесли удары по лагерям террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии, призванные... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T23:17
2024-10-12T23:17
2024-10-12T23:17
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Вооруженные силы США, дислоцированные на Ближнем Востоке, нанесли удары по лагерям террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии, призванные подорвать возможности боевиков по планированию и осуществлению новых атак против США и их союзников, заявило в субботу Центральное командование американских ВС. "Эти удары помешают ИГ* организовывать атаки против США, их союзников и партнеров, а также мирных граждан в регионе и за его пределами", – сообщили в Центральном командовании ВС США. Оценка нанесенного ущерба продолжается, при этом на данный момент данных о жертвах среди гражданского населения САР нет. Сколько всего было поражено целей и есть ли в результате ударов американских вооруженных сил погибшие среди боевиков, не уточняется. Дополнительная информация, как заверили в CENTCOM, будет обнародована по мере поступления новых данных.* "Исламское государство", ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация
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в мире, сша, ближний восток, россия, исламское государство*, сирия
В мире, США, Ближний Восток, Россия, Исламское государство*, Сирия
Американские ВС нанесли удары по лагерям ИГ* в Сирии
ВС США нанесли удары по лагерям ИГ в Сирии, чтобы помешать планированию атак