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Бывшего премьера Венгрии оштрафовали за оскорбление Орбана

Бывшего премьера Венгрии оштрафовали за оскорбление Орбана - РИА Новости, 12.10.2024

Бывшего премьера Венгрии оштрафовали за оскорбление Орбана

Бывший глава правительства Венгрии, депутат от оппозиционной левой партии "Демократическая коалиция" Ференц Дюрчань заявил, что спикер парламента Ласло Кевер... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T22:17

2024-10-12T22:17

2024-10-12T22:37

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БУДАПЕШТ, 12 окт — РИА Новости. Бывший глава правительства Венгрии, депутат от оппозиционной левой партии "Демократическая коалиция" Ференц Дюрчань заявил, что спикер парламента Ласло Кевер оштрафовал его на 38 тысяч долларов за оскорбление премьер-министра страны Виктора Орбана. Инцидент произошел во время дебатов в парламенте в начале октября. Дюрчань обвинил Орбана в том, что тот "продал честь, независимость и самостоятельность своей страны", и назвал его предателем. Между оппозиционером и Кевером возник спор, после чего спикер парламента лишил депутата слова и велел ему вернуться на место. "Эта перепалка, в соответствии с бумагой Кевера от вчерашнего или позавчерашнего дня, обойдется мне в 14 миллионов форинтов (примерно 38 тысяч долларов. — Прим. ред.). Меня на столько оштрафовали", — сказал Дюрчань в видеозаписи, опубликованной в соцсети Facebook*.Экс-премьер заявил, что намерен оспорить штраф в Европейском суде по правам человека. Во вторник активист от молодежного крыла "Демократической коалиции" Мартон Декицки попытался сорвать пресс-конференцию Орбана в Европарламенте, подбежав к нему с обвинениями в предательстве, охрана вывела провокатора из зала.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, россия, виктор орбан, ласло кевер, демократическая коалиция, facebook, европарламент