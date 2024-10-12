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Главреда "КВН ТВ" оштрафовали за выпуски с Макаревичем* и Слепаковым* - РИА Новости, 12.10.2024
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05:37 12.10.2024 (обновлено: 05:38 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/shtraf-1977707257.html
Главреда "КВН ТВ" оштрафовали за выпуски с Макаревичем* и Слепаковым*
Главреда "КВН ТВ" оштрафовали за выпуски с Макаревичем* и Слепаковым* - РИА Новости, 12.10.2024
Главреда "КВН ТВ" оштрафовали за выпуски с Макаревичем* и Слепаковым*
Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 тысячи рублей главреда телеканала "КВН ТВ" Светлану Маслякову за показ старых выпусков, в которых юморист Семен Слепаков* и РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T05:37
2024-10-12T05:38
россия
семен слепаков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 тысячи рублей главреда телеканала "КВН ТВ" Светлану Маслякову за показ старых выпусков, в которых юморист Семен Слепаков* и музыкант Андрей Макаревич* были показаны без уточнения их статуса иноагентов, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Штраф был назначен 8 октября, но обоснование его назначения стало известно только сейчас. Суд признал Маслякову виновной по части 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Как указано в материалах дела, в июне телеканал транслировал программу "Вне игры", где была юмористическая зарисовка с участием Слепакова*, но бы был указан его статус иноагента. На следующий день в эфир поставили архивные выпуски программы "Высшая лига. Второй четвертьфинал – 2008" и "Высшая лига. Первый полуфинал – 2008", в которых в членах жюри объявлялся Макаревич*, при этом не указывался статус иностранного агента. Как отмечается в документе, защитник Масляковой в суде заявил, что нарушения уже устранены.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241012/shteyn-1977703115.html
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россия, семен слепаков
Россия, Семен Слепаков
Главреда "КВН ТВ" оштрафовали за выпуски с Макаревичем* и Слепаковым*

Главреда "КВН ТВ" Маслякову оштрафовали за выпуски с Макаревичем и Слепаковым

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМолодежный центр "Планета КВН"
Молодежный центр Планета КВН - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Молодежный центр "Планета КВН". Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 тысячи рублей главреда телеканала "КВН ТВ" Светлану Маслякову за показ старых выпусков, в которых юморист Семен Слепаков* и музыкант Андрей Макаревич* были показаны без уточнения их статуса иноагентов, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Штраф был назначен 8 октября, но обоснование его назначения стало известно только сейчас. Суд признал Маслякову виновной по части 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации).
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Как указано в материалах дела, в июне телеканал транслировал программу "Вне игры", где была юмористическая зарисовка с участием Слепакова*, но бы был указан его статус иноагента. На следующий день в эфир поставили архивные выпуски программы "Высшая лига. Второй четвертьфинал – 2008" и "Высшая лига. Первый полуфинал – 2008", в которых в членах жюри объявлялся Макаревич*, при этом не указывался статус иностранного агента.
Как отмечается в документе, защитник Масляковой в суде заявил, что нарушения уже устранены.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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РоссияСемен Слепаков
 
 
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