https://ria.ru/20241012/shtraf-1977707257.html

Главреда "КВН ТВ" оштрафовали за выпуски с Макаревичем* и Слепаковым*

Главреда "КВН ТВ" оштрафовали за выпуски с Макаревичем* и Слепаковым* - РИА Новости, 12.10.2024

Главреда "КВН ТВ" оштрафовали за выпуски с Макаревичем* и Слепаковым*

Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 тысячи рублей главреда телеканала "КВН ТВ" Светлану Маслякову за показ старых выпусков, в которых юморист Семен Слепаков* и РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T05:37

2024-10-12T05:37

2024-10-12T05:38

россия

семен слепаков

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 тысячи рублей главреда телеканала "КВН ТВ" Светлану Маслякову за показ старых выпусков, в которых юморист Семен Слепаков* и музыкант Андрей Макаревич* были показаны без уточнения их статуса иноагентов, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Штраф был назначен 8 октября, но обоснование его назначения стало известно только сейчас. Суд признал Маслякову виновной по части 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Как указано в материалах дела, в июне телеканал транслировал программу "Вне игры", где была юмористическая зарисовка с участием Слепакова*, но бы был указан его статус иноагента. На следующий день в эфир поставили архивные выпуски программы "Высшая лига. Второй четвертьфинал – 2008" и "Высшая лига. Первый полуфинал – 2008", в которых в членах жюри объявлялся Макаревич*, при этом не указывался статус иностранного агента. Как отмечается в документе, защитник Масляковой в суде заявил, что нарушения уже устранены.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241012/shteyn-1977703115.html

https://ria.ru/20241012/makarevich-1977703702.html

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россия, семен слепаков