https://ria.ru/20241012/shteyn-1977703115.html

Стало известно, как осужденная за фейки об армии Штейн сбежала из России

Стало известно, как осужденная за фейки об армии Штейн сбежала из России - РИА Новости, 12.10.2024

Стало известно, как осужденная за фейки об армии Штейн сбежала из России

Экс-мундеп Люся Штейн, заочно приговоренная к тюремному сроку за фейки о российской армии, покинула территорию России в марте 2022 года через Белоруссию,... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T02:56

2024-10-12T02:56

2024-10-12T05:58

московский городской суд

россия

белоруссия

москва

pussy riot

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экс-мундеп Люся Штейн, заочно приговоренная к тюремному сроку за фейки о российской армии, покинула территорию России в марте 2022 года через Белоруссию, свидетельствуют судебные документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Басманный райсуд в марте по совокупности приговоров окончательно назначил Штейн наказание в виде 6 лет и 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 3,5 года. Ее обвиняют по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В августе Мосгорсуд оставил приговор в силе. Согласно судебным документам, Штейн распространяла заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ "по мотивам политической ненависти". "О наличии у Штейн мотива политической ненависти свидетельствует, что она умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, используя... интернет, являясь публичным лицом, размещала материалы, содержащие ее негативное и враждебное отношение к действующей власти Российской Федерации, гражданам Российской Федерации, а также к действиям Вооруженных сил Российской Федерации по защите интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - говорится в материалах. Отмечается, что следователи в ходе оперативно-розыскных мероприятий устанавливали местонахождение Штейн, посетили квартиру, в которой она зарегистрирована. Однако дверь им никто не открыл, а соседи рассказали, что в квартире никто не живет, Штейн они давно не видели. "После чего в отношении Штейн Людмилы Петровны... была получена оперативная информация о том, что 31 марта 2022 года... через пункт пропуска "Каменный Лог" (на границе с Белоруссией - ред.) на автомобильном транспорте Штейн пересекла границу Российской Федерации и выехала по заграничному паспорту", - указано в судебных документах. Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил Штейн год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Впоследствии ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России. В 2022 году Штейн задерживали в Швейцарии с другими участницами панк-группы Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.

https://ria.ru/20241011/advokat-1977497009.html

https://ria.ru/20241001/shtraf-1975646174.html

https://ria.ru/20241011/lazareva-1977509712.html

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белоруссия

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