Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, как осужденная за фейки об армии Штейн сбежала из России - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:56 12.10.2024 (обновлено: 05:58 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/shteyn-1977703115.html
Стало известно, как осужденная за фейки об армии Штейн сбежала из России
Стало известно, как осужденная за фейки об армии Штейн сбежала из России - РИА Новости, 12.10.2024
Стало известно, как осужденная за фейки об армии Штейн сбежала из России
Экс-мундеп Люся Штейн, заочно приговоренная к тюремному сроку за фейки о российской армии, покинула территорию России в марте 2022 года через Белоруссию,... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T02:56
2024-10-12T05:58
московский городской суд
россия
белоруссия
москва
pussy riot
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595897928_0:39:1240:737_1920x0_80_0_0_84b3a0f172d0e0008d15e8bdb4ba7c83.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экс-мундеп Люся Штейн, заочно приговоренная к тюремному сроку за фейки о российской армии, покинула территорию России в марте 2022 года через Белоруссию, свидетельствуют судебные документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Басманный райсуд в марте по совокупности приговоров окончательно назначил Штейн наказание в виде 6 лет и 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 3,5 года. Ее обвиняют по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В августе Мосгорсуд оставил приговор в силе. Согласно судебным документам, Штейн распространяла заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ "по мотивам политической ненависти". "О наличии у Штейн мотива политической ненависти свидетельствует, что она умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, используя... интернет, являясь публичным лицом, размещала материалы, содержащие ее негативное и враждебное отношение к действующей власти Российской Федерации, гражданам Российской Федерации, а также к действиям Вооруженных сил Российской Федерации по защите интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - говорится в материалах. Отмечается, что следователи в ходе оперативно-розыскных мероприятий устанавливали местонахождение Штейн, посетили квартиру, в которой она зарегистрирована. Однако дверь им никто не открыл, а соседи рассказали, что в квартире никто не живет, Штейн они давно не видели. "После чего в отношении Штейн Людмилы Петровны... была получена оперативная информация о том, что 31 марта 2022 года... через пункт пропуска "Каменный Лог" (на границе с Белоруссией - ред.) на автомобильном транспорте Штейн пересекла границу Российской Федерации и выехала по заграничному паспорту", - указано в судебных документах. Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил Штейн год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Впоследствии ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России. В 2022 году Штейн задерживали в Швейцарии с другими участницами панк-группы Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.
https://ria.ru/20241011/advokat-1977497009.html
https://ria.ru/20241001/shtraf-1975646174.html
https://ria.ru/20241011/lazareva-1977509712.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595897928_40:0:1240:900_1920x0_80_0_0_eae370b2a3e2560d74adcc0ae6a4408f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московский городской суд, россия, белоруссия, москва, pussy riot
Московский городской суд, Россия, Белоруссия, Москва, Pussy Riot
Стало известно, как осужденная за фейки об армии Штейн сбежала из России

Осужденная за фейки об армии Люся Штейн уехала из России через Белоруссию

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкЛюдмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы
Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в медиабанк
Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экс-мундеп Люся Штейн, заочно приговоренная к тюремному сроку за фейки о российской армии, покинула территорию России в марте 2022 года через Белоруссию, свидетельствуют судебные документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Басманный райсуд в марте по совокупности приговоров окончательно назначил Штейн наказание в виде 6 лет и 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 3,5 года. Ее обвиняют по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В августе Мосгорсуд оставил приговор в силе.
Бывший адвокат Адвокатской палаты Москвы Илья Новиков* - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Основой дела против экс-адвоката Новикова* стали фейки о Буче
Вчера, 00:38
Согласно судебным документам, Штейн распространяла заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ "по мотивам политической ненависти".
"О наличии у Штейн мотива политической ненависти свидетельствует, что она умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, используя... интернет, являясь публичным лицом, размещала материалы, содержащие ее негативное и враждебное отношение к действующей власти Российской Федерации, гражданам Российской Федерации, а также к действиям Вооруженных сил Российской Федерации по защите интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - говорится в материалах.
Отмечается, что следователи в ходе оперативно-розыскных мероприятий устанавливали местонахождение Штейн, посетили квартиру, в которой она зарегистрирована. Однако дверь им никто не открыл, а соседи рассказали, что в квартире никто не живет, Штейн они давно не видели.
Скульптура Фемида - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
В Приморье главреда газеты оштрафовали за фейк о мобилизации
1 октября, 07:46
"После чего в отношении Штейн Людмилы Петровны... была получена оперативная информация о том, что 31 марта 2022 года... через пункт пропуска "Каменный Лог" (на границе с Белоруссией - ред.) на автомобильном транспорте Штейн пересекла границу Российской Федерации и выехала по заграничному паспорту", - указано в судебных документах.
Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил Штейн год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Впоследствии ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России.
В 2022 году Штейн задерживали в Швейцарии с другими участницами панк-группы Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Телеведущую Лазареву* объявили в международный розыск
Вчера, 07:18
 
Московский городской судРоссияБелоруссияМоскваPussy Riot
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала