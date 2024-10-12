https://ria.ru/20241012/shteyn-1977703115.html
Стало известно, как осужденная за фейки об армии Штейн сбежала из России
Стало известно, как осужденная за фейки об армии Штейн сбежала из России - РИА Новости, 12.10.2024
Стало известно, как осужденная за фейки об армии Штейн сбежала из России
Экс-мундеп Люся Штейн, заочно приговоренная к тюремному сроку за фейки о российской армии, покинула территорию России в марте 2022 года через Белоруссию,... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T02:56
2024-10-12T02:56
2024-10-12T05:58
московский городской суд
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экс-мундеп Люся Штейн, заочно приговоренная к тюремному сроку за фейки о российской армии, покинула территорию России в марте 2022 года через Белоруссию, свидетельствуют судебные документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Басманный райсуд в марте по совокупности приговоров окончательно назначил Штейн наказание в виде 6 лет и 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 3,5 года. Ее обвиняют по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В августе Мосгорсуд оставил приговор в силе. Согласно судебным документам, Штейн распространяла заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ "по мотивам политической ненависти". "О наличии у Штейн мотива политической ненависти свидетельствует, что она умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, используя... интернет, являясь публичным лицом, размещала материалы, содержащие ее негативное и враждебное отношение к действующей власти Российской Федерации, гражданам Российской Федерации, а также к действиям Вооруженных сил Российской Федерации по защите интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - говорится в материалах. Отмечается, что следователи в ходе оперативно-розыскных мероприятий устанавливали местонахождение Штейн, посетили квартиру, в которой она зарегистрирована. Однако дверь им никто не открыл, а соседи рассказали, что в квартире никто не живет, Штейн они давно не видели. "После чего в отношении Штейн Людмилы Петровны... была получена оперативная информация о том, что 31 марта 2022 года... через пункт пропуска "Каменный Лог" (на границе с Белоруссией - ред.) на автомобильном транспорте Штейн пересекла границу Российской Федерации и выехала по заграничному паспорту", - указано в судебных документах. Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил Штейн год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Впоследствии ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России. В 2022 году Штейн задерживали в Швейцарии с другими участницами панк-группы Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.
https://ria.ru/20241011/advokat-1977497009.html
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московский городской суд, россия, белоруссия, москва, pussy riot
Московский городской суд, Россия, Белоруссия, Москва, Pussy Riot
Стало известно, как осужденная за фейки об армии Штейн сбежала из России
Осужденная за фейки об армии Люся Штейн уехала из России через Белоруссию
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экс-мундеп Люся Штейн, заочно приговоренная к тюремному сроку за фейки о российской армии, покинула территорию России в марте 2022 года через Белоруссию, свидетельствуют судебные документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Басманный райсуд в марте по совокупности приговоров окончательно назначил Штейн наказание в виде 6 лет и 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 3,5 года. Ее обвиняют по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В августе Мосгорсуд
оставил приговор в силе.
Согласно судебным документам, Штейн распространяла заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ "по мотивам политической ненависти".
"О наличии у Штейн мотива политической ненависти свидетельствует, что она умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, используя... интернет, являясь публичным лицом, размещала материалы, содержащие ее негативное и враждебное отношение к действующей власти Российской Федерации, гражданам Российской Федерации, а также к действиям Вооруженных сил Российской Федерации по защите интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - говорится в материалах.
Отмечается, что следователи в ходе оперативно-розыскных мероприятий устанавливали местонахождение Штейн, посетили квартиру, в которой она зарегистрирована. Однако дверь им никто не открыл, а соседи рассказали, что в квартире никто не живет, Штейн они давно не видели.
"После чего в отношении Штейн Людмилы Петровны... была получена оперативная информация о том, что 31 марта 2022 года... через пункт пропуска "Каменный Лог" (на границе с Белоруссией - ред.) на автомобильном транспорте Штейн пересекла границу Российской Федерации и выехала по заграничному паспорту", - указано в судебных документах.
Преображенский суд Москвы
в 2021 году назначил Штейн год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Впоследствии ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России.
В 2022 году Штейн задерживали в Швейцарии
с другими участницами панк-группы Pussy Riot
за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.