https://ria.ru/20241012/sever-1977732462.html

Группировка "Север" отразила пять контратак в курском приграничье

Группировка "Север" отразила пять контратак в курском приграничье - РИА Новости, 12.10.2024

Группировка "Север" отразила пять контратак в курском приграничье

Группировка "Север" за минувшие сутки отразила пять контратак украинских войск в курском приграничье, потери противника составили до 60 человек, сообщили в... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T13:44

2024-10-12T13:44

2024-10-12T13:44

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Группировка "Север" за минувшие сутки отразила пять контратак украинских войск в курском приграничье, потери противника составили до 60 человек, сообщили в Минобороны РФ. "За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населённых пунктов Любимовка, Толстый Луг, Новоивановка. В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. В министерстве отметили, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Малой Локни, Толстого Луга, Нового Пути и Плехово.

https://ria.ru/20241012/minoborony-1977725602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, вооруженные силы украины, в мире