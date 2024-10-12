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Группировка "Север" отразила пять контратак в курском приграничье - РИА Новости, 12.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:44 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/sever-1977732462.html
Группировка "Север" отразила пять контратак в курском приграничье
Группировка "Север" отразила пять контратак в курском приграничье - РИА Новости, 12.10.2024
Группировка "Север" отразила пять контратак в курском приграничье
Группировка "Север" за минувшие сутки отразила пять контратак украинских войск в курском приграничье, потери противника составили до 60 человек, сообщили в... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T13:44
2024-10-12T13:44
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Группировка "Север" за минувшие сутки отразила пять контратак украинских войск в курском приграничье, потери противника составили до 60 человек, сообщили в Минобороны РФ. "За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населённых пунктов Любимовка, Толстый Луг, Новоивановка. В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. В министерстве отметили, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Малой Локни, Толстого Луга, Нового Пути и Плехово.
https://ria.ru/20241012/minoborony-1977725602.html
https://ria.ru/20241012/ukraina-1977670142.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Группировка "Север" отразила пять контратак в курском приграничье

"Север" отразил пять контратак в курском приграничье, ВСУ потеряли до 60 человек

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Группировка "Север" за минувшие сутки отразила пять контратак украинских войск в курском приграничье, потери противника составили до 60 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населённых пунктов Любимовка, Толстый Луг, Новоивановка. В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
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В министерстве отметили, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Малой Локни, Толстого Луга, Нового Пути и Плехово.
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