https://ria.ru/20241012/serbiya-1977740147.html

В Сербии начали подъем судов немецкой флотилии, потопленной нацистами

В Сербии начали подъем судов немецкой флотилии, потопленной нацистами - РИА Новости, 12.10.2024

В Сербии начали подъем судов немецкой флотилии, потопленной нацистами

Подъем судов немецкой Дунайской флотилии, потопленной при отступлении нацистами во время Второй мировой войны, успешно начат на юго-востоке Сербии, заявили РИА... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T14:59

2024-10-12T14:59

2024-10-12T15:44

в мире

сербия

дунай (река)

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БЕЛГРАД, 12 окт – РИА Новости. Подъем судов немецкой Дунайской флотилии, потопленной при отступлении нацистами во время Второй мировой войны, успешно начат на юго-востоке Сербии, заявили РИА Новости в министерстве строительства, транспорта и инфраструктуры страны. В течении Дуная на территории Сербии с 857 до 862 километра близ порта Прахово и шлюзов ГЭС "Джердап 2" судоходная часть сужена со 180 до 90 метров из-за потопленных нацистами судов речной флотилии при наступлении Красной Армии. Остовы некоторых из более чем 20 судов показываются из воды во время снижения уровня реки, что замедляет и затрудняет судоходство. Начало работ совпало с 80-летием освобождения Сербии во Второй мировой войне. "Шестого августа завершён процесс подъема первого судна Н15, оно извлечено целиком, поднято из воды и поставлено на транспортный понтон. Операция заняла около трёх дней. Речь идет о минном тральщике длиной 14,02 и шириной 3,05 метра. По имеющимся данным построен в 1943 году в городе Кремс-ан-дер-Донау. В процессе подъёма он очищен от речных наносов, обнаружены и устранены боеприпасы и оружие согласно законной процедуре", - сообщили в минтрансе Сербии. Подняли специалисты ещё одно судно, которое не входило в состав немецкой флотилии. "Также поднят и катер Т18, который не считается частью немецкой флотилии, но являлся препятствием для судоходства и поэтому был включён в проект. На первом этапе проведена подготовка для подъема судов Н12 и Н16, которая ожидается в предстоящем периоде", - уточнили в сербском ведомстве. В работах участвуют водолазы, операторы различной техники, геодезисты, речники. Задействованы базовый понтон, транспортный понтон, буксир и тягач, краны, насосы и строительная техника для подготовки площадки на берегу для размещения извлечённых судов. Ранее проведены исследования с применением гидролокаторов бокового обзора Sidescan sonar (SSS) и многолучевых эхолотов Multibeam echosounders MBES и другие точные измерения состояния окружающей атмосферы, воды и речного дна в Дунае. Финансирование проекта подъема 21 судна в размере 31,5 миллиона евро обеспечено кредитом Европейского инвестиционного банка (EIB) и гранта инвестиционного проекта Western Balkans Investment Framework. Завершение работ намечено на июль 2028 года, на их подготовку и выполнение ранее по конкурсу выбрали германско-сербско-австрийский консорциум фирм Mull und Partner и Millennium Team. В ходе операции "Дунайский эльф" в сентябре 1944 года отступающие перед частями Красной Армии немецкие военные потопили по разным оценкам свыше 200 барж, патрульных и санитарных кораблей своей Дунайской флотилии на территории восточной Сербии.

https://ria.ru/20240704/istoriya-1957387253.html

https://ria.ru/20240620/germaniya-1954313577.html

https://ria.ru/20240822/genprokuratura-1967886849.html

сербия

дунай (река)

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в мире, сербия, дунай (река)