https://ria.ru/20241012/serb-1977707413.html

Гражданин Сербии отметил преображение Херсонской области в составе России

Гражданин Сербии отметил преображение Херсонской области в составе России - РИА Новости, 12.10.2024

Гражданин Сербии отметил преображение Херсонской области в составе России

Гражданин Сербии Драган Милошевич, переехавший в поселок Каланчак в Херсонской области, рассказал РИА Новости, как преображается регион после воссоединения с... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T05:52

2024-10-12T05:52

2024-10-12T05:52

россия

херсонская область

херсон

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КАЛАНЧАК (Херсонская обл.), 12 окт - РИА Новости. Гражданин Сербии Драган Милошевич, переехавший в поселок Каланчак в Херсонской области, рассказал РИА Новости, как преображается регион после воссоединения с Россией. Милошевич жил в Херсоне, куда переехал из Сербии к жене. После начала спецоперации они переехали в Каланчак, где Милошевич устроился на работу в местную администрацию. "Еще с 2022 года все начало меняться. Начиная с дорог - не ремонт дорог, а стелятся новые дороги. Дальше, посмотрите, сколько Россия здесь сейчас налаживает. В нашем городе сейчас три детские площадки сделали, парк делается. Давайте по-другому еще: зарплаты у людей стали больше, у пенсионеров выплаты, соцвыплаты - тоже становятся побольше. По этому вопросу я ничего плохого не могу сказать, только в лучшую сторону все продвигается", - сказал он. Милошевич рассказал, что после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году его жена задавалась вопросом, почему то же не произошло с Херсонской областью. "Когда дождались этого момента, тогда и остались в России", - отметил он. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240509/intervyu-1944841434.html

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херсонская область

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россия, херсонская область , херсон