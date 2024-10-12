https://ria.ru/20241012/sdelka--1977709353.html

На Украине заговорили о выгодной для России сделке

На Украине заговорили о выгодной для России сделке - РИА Новости, 12.10.2024

На Украине заговорили о выгодной для России сделке

В Киеве начали обсуждать сценарий завершения конфликта, согласно которому Украина откажется от жесткой позиции по возврату утраченных территорий, пишет немецкое РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T06:57

2024-10-12T06:57

2024-10-12T10:45

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Киеве начали обсуждать сценарий завершения конфликта, согласно которому Украина откажется от жесткой позиции по возврату утраченных территорий, пишет немецкое издание Der Spiegel cо ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника."Мы считали, что победой должна стать безоговорочная капитуляция <…> России. Но без уступок это будет невозможно. Сделка также должна быть выгодной для России", — сказал он изданию на условиях анонимности.Собеседник журнала признал, что независимо от того, кто станет следующим президентом США, темпы поддержки Украины будут снижаться. По его словам, на ухудшение ситуации влияют настроения как в войсках, так и среди гражданского населения."Прогноз плохой. Моральный дух части войск беспокоит. Люди на самом деле больше не хотят воевать. <…> Несправедливость войны может разорвать общество на части", — предупредил он.В понедельник газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991-го.В июне этого года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.

https://ria.ru/20241012/zagovor-1977704467.html

https://ria.ru/20241011/zelenskiy-1977553275.html

https://ria.ru/20241012/prognoz-1977701912.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, der spiegel, нато