https://ria.ru/20241012/sd1-1977644712.html

"Китай поступил нестандартно". Найдено средство против смертельной пандемии

"Китай поступил нестандартно". Найдено средство против смертельной пандемии - РИА Новости, 12.10.2024

"Китай поступил нестандартно". Найдено средство против смертельной пандемии

Особая терапия помогла: организм молодой китаянки с диабетом первого типа вот уже больше года самостоятельно вырабатывает инсулин. Надежду получили миллионы... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T08:00

2024-10-12T08:00

2024-10-12T08:03

наука

медицина

биология

диабет

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Захар Андреев. Особая терапия помогла: организм молодой китаянки с диабетом первого типа вот уже больше года самостоятельно вырабатывает инсулин. Надежду получили миллионы людей по всему миру — до сих пор их болезнь считалась неизлечимой. Однако не все так просто."Доживают до 13 лет"Диабет первого типа — аутоиммунное заболевание. Организм уничтожает островковые клетки поджелудочной железы, генерирующие инсулин. Этот гормон служит своеобразным "ключом", с помощью которого жизненно важная глюкоза попадает в клетки.Без инсулина сахар накапливается в крови, что приводит к различным нарушениям: повреждению сетчатки глаза, почечной недостаточности, сердечно-сосудистым заболеваниям. Поэтому при абсолютно каждом приеме пищи, которая содержит углеводы (именно они расщепляются на глюкозу), диабетикам приходится делать уколы инсулина. Иначе болезнь станет смертельной.Человек с диабетом первого типа может вести почти полноценный образ жизни, однако для этого нужен доступ к развитой системе здравоохранения и высоким технологиям: качественному инсулину, системам ввода лекарства и мониторинга. Если в богатых странах средняя ожидаемая продолжительность жизни десятилетнего ребенка с диабетом первого типа — 65 лет, то в бедных — всего 13. При этом СД 1 обычно проявляется именно в детском возрасте.ВОЗ печально констатирует: причины болезни неизвестны, а профилактики не существует. Медики до мельчайших подробностей изучили, что происходит при диабете, но не понимают, почему организм убивает важные клетки. Это затрудняет поиски средств, которые помогли бы раз и навсегда вылечить недуг.Ученые давно пытаются решить проблему с помощью пересадки нужных органов. Материал можно брать у донора или выращивать из стволовых клеток. У каждого варианта есть минусы. Готовые клетки поджелудочной от другого человека крайне дефицитны, к тому же они плохо приживаются, а значит, пациенту приходится "отключать" иммунитет, чтобы не произошло отторжения.Выращивание "островков" из стволовых клеток — процесс сложный и дорогостоящий. А главное, нет никакой гарантии, что организм, однажды уничтоживший собственную "фабрику" инсулина, не сделает это еще раз. В новой работе китайские ученые попытались обойти эти ограничения. Статья трансплантолога Шусена Вана и его коллег опубликована в Cell."Это будет первый случай"Чтобы ослабить фактор иммунной аутоагрессии, вместо универсальных стволовых клеток — то есть взятых у кого-то другого — китайцы использовали собственный материал пациента. Вторая важная новация — применение малых молекул для перепрограммирования соматических клеток в стволовые."У малых молекул есть определенные преимущества: они не интегрируются в геном клетки, что снижает риск генетических изменений, легко стандартизируются, и их экономически выгодно производить. Благодаря этому подходу достигается более высокая степень контроля над процессом перепрограммирования, что делает его более предсказуемым и безопасным", — объясняет Наталия Шведова, врач-диетолог и врач-эндокринолог сети клиник "Поликлиника.ру".Кроме того, полученные островки имплантировались под переднюю оболочку прямой мышцы живота пациента, а не через воротную вену печени, как обычно. Это, помимо прочего, уменьшает вероятность опосредованных печенью воспалительных реакций, которые часто приводят к повреждению пересаженных клеток, отмечает специалист.Методику сперва успешно проверили на мышах и нечеловекообразных приматах, а затем приступили к испытаниям на людях. Сейчас в тестах участвуют три человека. Одна из них — 26-летняя женщина. Дебют диабета первого типа состоялся у нее в 14 лет. Она уже принимала иммуносупрессоры — ранее ей пересадили поджелудочную, однако орган пришлось удалить из-за "тяжелых тромботических осложнений".В июне 2023-го пациентке ввели около 1,5 миллиона инсулинпродуцирующих клеток. Через 75 дней она перестала нуждаться во внешнем инсулине. А через четыре с лишним месяца организм начал самостоятельно вырабатывать достаточно инсулина, чтобы сохранять уровень глюкозы в норме в течение 98 процентов суток.Такое состояние сохраняется уже более 12 месяцев. И если организм продолжит вырабатывать инсулин, то в ближайшие годы можно будет объявить о первом случае излечения от диабета первого типа.Но не удалось избежать длительного приема иммунодепрессантов. "Это увеличивает риск осложнений и делает терапию менее доступной для массового применения", — говорит Шведова.Есть и другие препятствия для масштабирования технологии. Прежде всего нужно испытать ее на различных группах пациентов с СД 1, а это потребует много времени и средств."Хотя результаты исследования впечатляют, технология, связанная с перепрограммированием клеток и их последующей трансплантацией, остается сложной и дорогостоящей. Процедуру необходимо удешевить", — добавляет врач.Никто не отменял и проблемы регуляции и одобрения: любая новая терапия должна пройти через строгие этапы клинических испытаний и проверки."Но какой ценой?"Некоторые эксперты критикуют саму концепцию подобных исследований."Даже при простой трансплантации подходящих донорских клеток и соответствующей иммуносупрессивной терапии мы будем наблюдать необходимую организму выработку эндогенного инсулина, но какой ценой? Вводить экзогенный инсулин или десятилетиями жить на мощной иммуносупрессии — так себе выбор, поэтому подобные операции проводят крайне редко и обычно по сопутствующим показаниям", — указывает Олег Погожев, основатель Sugar Pulse — IT-платформы поддержки людей с сахарным диабетом.Примером более перспективной терапии он считает разработку канадской компании Sernova: генерирующие инсулин островки помещены в специальное устройство, которое вводят в область брюшной мышцы. Прибор имеет пористую структуру, так что в него проникают кровеносные сосуды. Это позволяет клеткам своевременно реагировать на повышение уровня глюкозы в крови и в то же время защищает их от уничтожения иммунитетом. Правда, организм пытается отторгнуть само устройство: сейчас канадцы пытаются с этим справиться.Как бы то ни было, пандемия диабета первого типа продолжается. В мире насчитывается около девяти миллионов человек с СД 1 — и это только выявленные случаи. Заболеваемость растет. По прогнозам, к 2040-му пациентов с таким диагнозом будет 13-17 миллионов. В России, по данным за 2023-й, их 277 тысяч.Но технологии совершенствуются, и, возможно, однажды удастся остановить эту "неинфекционную пандемию", как выражаются специалисты. Какая идея в итоге победит — узнаем в ближайшие десятилетия.

https://ria.ru/20241003/eyes-1975750008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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медицина, биология, диабет