Рейтинг@Mail.ru
СБУ открыла 14 уголовных дел против сотрудников военно-врачебных комиссий - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 12.10.2024 (обновлено: 22:48 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/sbu-1977782218.html
СБУ открыла 14 уголовных дел против сотрудников военно-врачебных комиссий
СБУ открыла 14 уголовных дел против сотрудников военно-врачебных комиссий - РИА Новости, 12.10.2024
СБУ открыла 14 уголовных дел против сотрудников военно-врачебных комиссий
Командование медицинских сил ВСУ сообщило, что с начала этого года СБУ открыла 14 уголовных дел в отношении сотрудников военно-врачебных комиссий (ВВК), в... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T22:47
2024-10-12T22:48
украина
россия
хмельницкая область
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Командование медицинских сил ВСУ сообщило, что с начала этого года СБУ открыла 14 уголовных дел в отношении сотрудников военно-врачебных комиссий (ВВК), в действиях которых обнаружена коррупционная составляющая. "Сотрудники СБУ сообщили, что только с начала 2024 года спецслужба открыла 14 уголовных производств в отношении противоправных действий сотрудников ВВК. В рамках этих производств 31 лицу было предъявлено обвинение в совершении коррупционных правонарушений", - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования медицинских сил ВСУ в социальной сети Facebook*. При этом в двух случаях речь шла о противоправной деятельности сотрудников медкомиссий в составе организованных преступных групп, уточнили в ведомстве. Как сообщало госбюро расследований страны (ГБР), 5 октября были задержаны Татьяна Крупа, возглавляющая медико-санитарную экспертную комиссию, и ее сын, занимающий высокий пост в областном управлении пенсионного фонда страны. Им предъявлено обвинение в незаконном обогащении на 6 миллионов долларов. При обысках кроме налички были найдены поддельные медицинские справки, списки "уклонистов" с фиктивными диагнозами. Позже местные власти Хмельницкой области анонсировали проверку работы медико-социальных экспертиз (МСЭК) и военно-врачебных комиссий (ВВК), Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Согласно документу, все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в ТЦК лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241012/sbu-1977758307.html
https://ria.ru/20241008/prigovor-1977008559.html
украина
россия
хмельницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_177:0:1246:802_1920x0_80_0_0_849b150b5ef6195d4aa71b24b88aeef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, хмельницкая область, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, происшествия
Украина, Россия, Хмельницкая область, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Происшествия
СБУ открыла 14 уголовных дел против сотрудников военно-врачебных комиссий

Командование медицинских сил ВСУ открыло 14 уголовных дел против сотрудников ВВК

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Командование медицинских сил ВСУ сообщило, что с начала этого года СБУ открыла 14 уголовных дел в отношении сотрудников военно-врачебных комиссий (ВВК), в действиях которых обнаружена коррупционная составляющая.
"Сотрудники СБУ сообщили, что только с начала 2024 года спецслужба открыла 14 уголовных производств в отношении противоправных действий сотрудников ВВК. В рамках этих производств 31 лицу было предъявлено обвинение в совершении коррупционных правонарушений", - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования медицинских сил ВСУ в социальной сети Facebook*.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
СБУ принудительно вывозит людей из Харьковской области
Вчера, 17:29
При этом в двух случаях речь шла о противоправной деятельности сотрудников медкомиссий в составе организованных преступных групп, уточнили в ведомстве.
Как сообщало госбюро расследований страны (ГБР), 5 октября были задержаны Татьяна Крупа, возглавляющая медико-санитарную экспертную комиссию, и ее сын, занимающий высокий пост в областном управлении пенсионного фонда страны. Им предъявлено обвинение в незаконном обогащении на 6 миллионов долларов. При обысках кроме налички были найдены поддельные медицинские справки, списки "уклонистов" с фиктивными диагнозами. Позже местные власти Хмельницкой области анонсировали проверку работы медико-социальных экспертиз (МСЭК) и военно-врачебных комиссий (ВВК),
Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Согласно документу, все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в ТЦК лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Агент СБУ получил срок за фото гостиницы, где жили военнослужащие ДНР
8 октября, 16:17
 
УкраинаРоссияХмельницкая областьВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала