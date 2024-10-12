https://ria.ru/20241012/sbu-1977782218.html
СБУ открыла 14 уголовных дел против сотрудников военно-врачебных комиссий
СБУ открыла 14 уголовных дел против сотрудников военно-врачебных комиссий - РИА Новости, 12.10.2024
СБУ открыла 14 уголовных дел против сотрудников военно-врачебных комиссий
Командование медицинских сил ВСУ сообщило, что с начала этого года СБУ открыла 14 уголовных дел в отношении сотрудников военно-врачебных комиссий (ВВК), в... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T22:47
2024-10-12T22:47
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Командование медицинских сил ВСУ сообщило, что с начала этого года СБУ открыла 14 уголовных дел в отношении сотрудников военно-врачебных комиссий (ВВК), в действиях которых обнаружена коррупционная составляющая. "Сотрудники СБУ сообщили, что только с начала 2024 года спецслужба открыла 14 уголовных производств в отношении противоправных действий сотрудников ВВК. В рамках этих производств 31 лицу было предъявлено обвинение в совершении коррупционных правонарушений", - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования медицинских сил ВСУ в социальной сети Facebook*. При этом в двух случаях речь шла о противоправной деятельности сотрудников медкомиссий в составе организованных преступных групп, уточнили в ведомстве. Как сообщало госбюро расследований страны (ГБР), 5 октября были задержаны Татьяна Крупа, возглавляющая медико-санитарную экспертную комиссию, и ее сын, занимающий высокий пост в областном управлении пенсионного фонда страны. Им предъявлено обвинение в незаконном обогащении на 6 миллионов долларов. При обысках кроме налички были найдены поддельные медицинские справки, списки "уклонистов" с фиктивными диагнозами. Позже местные власти Хмельницкой области анонсировали проверку работы медико-социальных экспертиз (МСЭК) и военно-врачебных комиссий (ВВК), Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Согласно документу, все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в ТЦК лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, россия, хмельницкая область, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, происшествия
Украина, Россия, Хмельницкая область, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Происшествия
СБУ открыла 14 уголовных дел против сотрудников военно-врачебных комиссий
Командование медицинских сил ВСУ открыло 14 уголовных дел против сотрудников ВВК
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Командование медицинских сил ВСУ сообщило, что с начала этого года СБУ открыла 14 уголовных дел в отношении сотрудников военно-врачебных комиссий (ВВК), в действиях которых обнаружена коррупционная составляющая.
"Сотрудники СБУ сообщили, что только с начала 2024 года спецслужба открыла 14 уголовных производств в отношении противоправных действий сотрудников ВВК. В рамках этих производств 31 лицу было предъявлено обвинение в совершении коррупционных правонарушений", - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования медицинских сил ВСУ в социальной сети Facebook*.
При этом в двух случаях речь шла о противоправной деятельности сотрудников медкомиссий в составе организованных преступных групп, уточнили в ведомстве.
Как сообщало госбюро расследований страны (ГБР), 5 октября были задержаны Татьяна Крупа, возглавляющая медико-санитарную экспертную комиссию, и ее сын, занимающий высокий пост в областном управлении пенсионного фонда страны. Им предъявлено обвинение в незаконном обогащении на 6 миллионов долларов. При обысках кроме налички были найдены поддельные медицинские справки, списки "уклонистов" с фиктивными диагнозами. Позже местные власти Хмельницкой области
анонсировали проверку работы медико-социальных экспертиз (МСЭК) и военно-врачебных комиссий (ВВК),
Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины
считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Согласно документу, все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в ТЦК лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.