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СБУ принудительно вывозит людей из Харьковской области - РИА Новости, 12.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 12.10.2024 (обновлено: 17:45 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/sbu-1977758307.html
СБУ принудительно вывозит людей из Харьковской области
СБУ принудительно вывозит людей из Харьковской области - РИА Новости, 12.10.2024
СБУ принудительно вывозит людей из Харьковской области
СБУ совместно с украинскими военными принудительно вывозит людей из прифронтовых районов Харьковской области, рассказал РИА Новости житель подконтрольной ВСУ... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T17:29
2024-10-12T17:45
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
происшествия
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. СБУ совместно с украинскими военными принудительно вывозит людей из прифронтовых районов Харьковской области, рассказал РИА Новости житель подконтрольной ВСУ территории региона, попросивший не называть свое имя из соображений безопасности.&quot;Нас насильно вывозят военные и СБУ, проверяют телефоны&quot;, — сказал собеседник агентства.Он добавил, что киевский режим пошел на такой шаг из-за приближения линии фронта.Минобороны сегодня сообщило, что ВСУ потеряли за сутки до 110 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области.В свою очередь, подразделения группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах населенных пунктов Петропавловка и Берестовое в регионе.
https://ria.ru/20240929/udar-1975330272.html
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Происшествия
СБУ принудительно вывозит людей из Харьковской области

СБУ принудительно вывозит людей из прифронтовых районов в Харьковской области

© РИА Новости . Григорий Василенко | Перейти в медиабанкСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Григорий Василенко
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. СБУ совместно с украинскими военными принудительно вывозит людей из прифронтовых районов Харьковской области, рассказал РИА Новости житель подконтрольной ВСУ территории региона, попросивший не называть свое имя из соображений безопасности.
«

"Нас насильно вывозят военные и СБУ, проверяют телефоны", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что киевский режим пошел на такой шаг из-за приближения линии фронта.
Минобороны сегодня сообщило, что ВСУ потеряли за сутки до 110 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области.
В свою очередь, подразделения группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах населенных пунктов Петропавловка и Берестовое в регионе.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
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