https://ria.ru/20241012/sbu-1977758307.html

СБУ принудительно вывозит людей из Харьковской области

СБУ принудительно вывозит людей из Харьковской области - РИА Новости, 12.10.2024

СБУ принудительно вывозит людей из Харьковской области

СБУ совместно с украинскими военными принудительно вывозит людей из прифронтовых районов Харьковской области, рассказал РИА Новости житель подконтрольной ВСУ... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T17:29

2024-10-12T17:29

2024-10-12T17:45

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

происшествия

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. СБУ совместно с украинскими военными принудительно вывозит людей из прифронтовых районов Харьковской области, рассказал РИА Новости житель подконтрольной ВСУ территории региона, попросивший не называть свое имя из соображений безопасности."Нас насильно вывозят военные и СБУ, проверяют телефоны", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что киевский режим пошел на такой шаг из-за приближения линии фронта.Минобороны сегодня сообщило, что ВСУ потеряли за сутки до 110 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области.В свою очередь, подразделения группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах населенных пунктов Петропавловка и Берестовое в регионе.

https://ria.ru/20240929/udar-1975330272.html

харьковская область

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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, происшествия