https://ria.ru/20241012/samolet-1977763233.html

В Турции у самолета разорвалось колесо шасси

В Турции у самолета разорвалось колесо шасси - РИА Новости, 12.10.2024

В Турции у самолета разорвалось колесо шасси

Инцидент с разрывом колеса шасси произошел у самолета Boeing 737, выполнявшего авиарейс Мюнхен - Анталья, пассажиры были сняты с борта с помощью машин наземного РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T18:46

2024-10-12T18:46

2024-10-12T18:46

мюнхен

анталья (провинция)

boeing 737

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происшествия

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АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Инцидент с разрывом колеса шасси произошел у самолета Boeing 737, выполнявшего авиарейс Мюнхен - Анталья, пассажиры были сняты с борта с помощью машин наземного обслуживания, сообщила в соцсети Х турецкая онлайн-платформа гражданской авиации HavaSosyalMedya. "На самолете Boeing 737 авиакомпании Corendon Airlines с регистрацией TC-TJV, выполнявшем рейс #XC6104 Мюнхен - Анталья, во время посадки произошел разрыв колеса шасси. Самолет продолжил движение по рулежной дорожке и остановился здесь. В связи с возникшей проблемой к самолету подъехали машины наземного обслуживания. Пассажиры были сняты с самолета с помощью машин", - говорится в сообщении. Работы над авиалайнером продолжается без сбоев.

https://ria.ru/20241006/samolet-1976575915.html

мюнхен

анталья (провинция)

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