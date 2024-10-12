https://ria.ru/20241012/samolet-1977763233.html
В Турции у самолета разорвалось колесо шасси
В Турции у самолета разорвалось колесо шасси - РИА Новости, 12.10.2024
В Турции у самолета разорвалось колесо шасси
Инцидент с разрывом колеса шасси произошел у самолета Boeing 737, выполнявшего авиарейс Мюнхен - Анталья, пассажиры были сняты с борта с помощью машин наземного РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T18:46
2024-10-12T18:46
2024-10-12T18:46
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АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Инцидент с разрывом колеса шасси произошел у самолета Boeing 737, выполнявшего авиарейс Мюнхен - Анталья, пассажиры были сняты с борта с помощью машин наземного обслуживания, сообщила в соцсети Х турецкая онлайн-платформа гражданской авиации HavaSosyalMedya. "На самолете Boeing 737 авиакомпании Corendon Airlines с регистрацией TC-TJV, выполнявшем рейс #XC6104 Мюнхен - Анталья, во время посадки произошел разрыв колеса шасси. Самолет продолжил движение по рулежной дорожке и остановился здесь. В связи с возникшей проблемой к самолету подъехали машины наземного обслуживания. Пассажиры были сняты с самолета с помощью машин", - говорится в сообщении. Работы над авиалайнером продолжается без сбоев.
https://ria.ru/20241006/samolet-1976575915.html
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мюнхен, анталья (провинция), boeing 737, турция, в мире, происшествия
Мюнхен, Анталья (провинция), Boeing 737, Турция, В мире, Происшествия
В Турции у самолета разорвалось колесо шасси
HavaSosyalMedya: в Турции у Boeing 737 при посадке разорвалось колесо шасси