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Умер экс-ведущий шоу на RT Алекс Салмонд - РИА Новости, 12.10.2024
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19:58 12.10.2024 (обновлено: 21:57 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/rt-1977770060.html
Умер экс-ведущий шоу на RT Алекс Салмонд
Умер экс-ведущий шоу на RT Алекс Салмонд - РИА Новости, 12.10.2024
Умер экс-ведущий шоу на RT Алекс Салмонд
Бывший первый министр Шотландии, лидер партии Alba и экс-ведущий шоу на RT Алекс Салмонд умер в возрасте 69 лет, сообщила газета Daily Record со ссылкой на... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T19:58
2024-10-12T21:57
шотландия
в мире
северная македония
алекс салмонд
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Бывший первый министр Шотландии, лидер партии Alba и экс-ведущий шоу на RT Алекс Салмонд умер в возрасте 69 лет, сообщила газета Daily Record со ссылкой на заявление представителя партии Alba."Алекс Салмонд, один из важнейших деятелей в истории Шотландской национальной партии (ШНП), умер в возрасте 69 лет. Представитель выступающей за независимость партии Alba, которую Салмонд возглавил после ухода из ШНП, подтвердил его смерть", — говорится в публикации.По данным СМИ, политик умер сегодня вскоре после выступления с речью в Северной Македонии.Салмонд занимал пост первого министра Шотландии в период с 2007 по 2014 год. С 2017 по 2022 год он вел политическое ток-шоу на телеканале RT.Свои соболезнования выразила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она заявила, что Салмонд был почти по-русски душевным и бесконечно храбрым человеком, боровшимся за независимость Шотландии.
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шотландия, в мире, северная македония, алекс салмонд
Шотландия, В мире, Северная Македония, Алекс Салмонд
Умер экс-ведущий шоу на RT Алекс Салмонд

Умер бывший первый министр Шотландии, экс-ведущий шоу на RT Алекс Салмонд

© AP Photo / Scott HeppellАлекс Салмонд
Алекс Салмонд - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Алекс Салмонд. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Бывший первый министр Шотландии, лидер партии Alba и экс-ведущий шоу на RT Алекс Салмонд умер в возрасте 69 лет, сообщила газета Daily Record со ссылкой на заявление представителя партии Alba.
«
"Алекс Салмонд, один из важнейших деятелей в истории Шотландской национальной партии (ШНП), умер в возрасте 69 лет. Представитель выступающей за независимость партии Alba, которую Салмонд возглавил после ухода из ШНП, подтвердил его смерть", — говорится в публикации.
По данным СМИ, политик умер сегодня вскоре после выступления с речью в Северной Македонии.
Салмонд занимал пост первого министра Шотландии в период с 2007 по 2014 год. С 2017 по 2022 год он вел политическое ток-шоу на телеканале RT.
Свои соболезнования выразила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она заявила, что Салмонд был почти по-русски душевным и бесконечно храбрым человеком, боровшимся за независимость Шотландии.
 
ШотландияВ миреСеверная МакедонияАлекс Салмонд
 
 
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