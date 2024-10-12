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Умер экс-ведущий шоу на RT Алекс Салмонд

Умер экс-ведущий шоу на RT Алекс Салмонд - РИА Новости, 12.10.2024

Умер экс-ведущий шоу на RT Алекс Салмонд

Бывший первый министр Шотландии, лидер партии Alba и экс-ведущий шоу на RT Алекс Салмонд умер в возрасте 69 лет, сообщила газета Daily Record со ссылкой на... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T19:58

2024-10-12T19:58

2024-10-12T21:57

шотландия

в мире

северная македония

алекс салмонд

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Бывший первый министр Шотландии, лидер партии Alba и экс-ведущий шоу на RT Алекс Салмонд умер в возрасте 69 лет, сообщила газета Daily Record со ссылкой на заявление представителя партии Alba."Алекс Салмонд, один из важнейших деятелей в истории Шотландской национальной партии (ШНП), умер в возрасте 69 лет. Представитель выступающей за независимость партии Alba, которую Салмонд возглавил после ухода из ШНП, подтвердил его смерть", — говорится в публикации.По данным СМИ, политик умер сегодня вскоре после выступления с речью в Северной Македонии.Салмонд занимал пост первого министра Шотландии в период с 2007 по 2014 год. С 2017 по 2022 год он вел политическое ток-шоу на телеканале RT.Свои соболезнования выразила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она заявила, что Салмонд был почти по-русски душевным и бесконечно храбрым человеком, боровшимся за независимость Шотландии.

шотландия

северная македония

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шотландия, в мире, северная македония, алекс салмонд