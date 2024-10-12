https://ria.ru/20241012/raketa-1977759426.html
В Курской области уничтожили еще одну украинскую ракету
В Курской области уничтожили еще одну украинскую ракету - РИА Новости, 12.10.2024
В Курской области уничтожили еще одну украинскую ракету
Очередную украинскую ракету уничтожили в Курской области в субботу вечером, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T17:44
2024-10-12T17:44
2024-10-12T17:50
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Очередную украинскую ракету уничтожили в Курской области в субботу вечером, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале.Ранее в субботу глава региона сообщал о двух ракетах, сбитых над Курской областью."Еще одну украинскую ракету уничтожили в Курской области сегодня вечером", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области уничтожили еще одну украинскую ракету
Смирнов: вечером над территорией Курской области уничтожили еще одну ракету ВСУ