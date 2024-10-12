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При обрушении конструкции на стройке в Москве погиб рабочий - РИА Новости, 12.10.2024
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20:33 12.10.2024 (обновлено: 21:59 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/rabochiy-1977772691.html
При обрушении конструкции на стройке в Москве погиб рабочий
При обрушении конструкции на стройке в Москве погиб рабочий - РИА Новости, 12.10.2024
При обрушении конструкции на стройке в Москве погиб рабочий
Рабочий погиб при частичном обрушении конструкции на востоке Москвы, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T20:33
2024-10-12T21:59
происшествия
москва
прокуратура г. москвы
восточный административный округ (москва)
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Рабочий погиб при частичном обрушении конструкции на востоке Москвы, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.&quot;При проведении частной организацией демонтажных работ здания на улице Косинская произошло частичное обрушение конструкции, в результате погиб рабочий 1992 года рождения. В настоящее время идет разбор обрушившейся конструкции&quot;, — уточнили в ведомстве.Прокуратура Восточного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.На месте происшествия работу правоохранительных органов и специальных служб координирует заместитель перовского межрайонного прокурора Юлия Быковская.Ранее в субботу представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что при обрушении котлована на новостройке на востоке Москвы двое рабочих оказались под завалами.
https://ria.ru/20240611/stroyka-1952214063.html
москва
восточный административный округ (москва)
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происшествия, москва, прокуратура г. москвы, восточный административный округ (москва)
Происшествия, Москва, Прокуратура г. Москвы, Восточный административный округ (Москва)
При обрушении конструкции на стройке в Москве погиб рабочий

Рабочий погиб из-за обрушения при проведении демонтажных работ в Москве

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramДемонтажные работы на улице Косинская в Москве
Демонтажные работы на улице Косинская в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Демонтажные работы на улице Косинская в Москве
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Рабочий погиб при частичном обрушении конструкции на востоке Москвы, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
«

"При проведении частной организацией демонтажных работ здания на улице Косинская произошло частичное обрушение конструкции, в результате погиб рабочий 1992 года рождения. В настоящее время идет разбор обрушившейся конструкции", — уточнили в ведомстве.

Прокуратура Восточного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.
На месте происшествия работу правоохранительных органов и специальных служб координирует заместитель перовского межрайонного прокурора Юлия Быковская.
Ранее в субботу представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что при обрушении котлована на новостройке на востоке Москвы двое рабочих оказались под завалами.
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