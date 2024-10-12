https://ria.ru/20241012/rabochiy-1977772691.html

При обрушении конструкции на стройке в Москве погиб рабочий

При обрушении конструкции на стройке в Москве погиб рабочий - РИА Новости, 12.10.2024

При обрушении конструкции на стройке в Москве погиб рабочий

Рабочий погиб при частичном обрушении конструкции на востоке Москвы, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T20:33

2024-10-12T20:33

2024-10-12T21:59

происшествия

москва

прокуратура г. москвы

восточный административный округ (москва)

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Рабочий погиб при частичном обрушении конструкции на востоке Москвы, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале."При проведении частной организацией демонтажных работ здания на улице Косинская произошло частичное обрушение конструкции, в результате погиб рабочий 1992 года рождения. В настоящее время идет разбор обрушившейся конструкции", — уточнили в ведомстве.Прокуратура Восточного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.На месте происшествия работу правоохранительных органов и специальных служб координирует заместитель перовского межрайонного прокурора Юлия Быковская.Ранее в субботу представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что при обрушении котлована на новостройке на востоке Москвы двое рабочих оказались под завалами.

https://ria.ru/20240611/stroyka-1952214063.html

москва

восточный административный округ (москва)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, прокуратура г. москвы, восточный административный округ (москва)