https://ria.ru/20241012/prognoz-1977701912.html

"Попросту умрет": в Киеве дали неутешительный прогноз по экономике Украины

"Попросту умрет": в Киеве дали неутешительный прогноз по экономике Украины - РИА Новости, 12.10.2024

"Попросту умрет": в Киеве дали неутешительный прогноз по экономике Украины

Украинская экономика не сможет выдержать потерю Покровска (украинское название Красноармейска — Прим. ред.), пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T02:00

2024-10-12T02:00

2024-10-12T09:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украинская экономика не сможет выдержать потерю Покровска (украинское название Красноармейска — Прим. ред.), пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на исполнительного директора украинской промышленной консалтинговой компании GMK Center Станислава Зинченко."Падение Покровска (украинское название Красноармейска — Прим. ред.) может серьезно ударить по способности Украины поддерживать боевые действия, поскольку город является ключевым источником угля для сталелитейной и металлургической промышленности страны", — заявил изданию Зинченко.Экономическая ценность Красноармейска обусловлена ролью города в поставках угля для производства чугуна. В материале говорится, что сталелитейная промышленность является важным источником налоговых доходов и экспорта.По словам Зинченко, без сталелитейных заводов экономика страны "попросту умрет".Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывающие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20241008/kharris-1976892739.html

https://ria.ru/20241004/ukraina-1976316086.html

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цены на нефть, красноармейск, украина, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины