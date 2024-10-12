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"Попросту умрет": в Киеве дали неутешительный прогноз по экономике Украины - РИА Новости, 12.10.2024
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02:00 12.10.2024 (обновлено: 09:15 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/prognoz-1977701912.html
"Попросту умрет": в Киеве дали неутешительный прогноз по экономике Украины
"Попросту умрет": в Киеве дали неутешительный прогноз по экономике Украины - РИА Новости, 12.10.2024
"Попросту умрет": в Киеве дали неутешительный прогноз по экономике Украины
Украинская экономика не сможет выдержать потерю Покровска (украинское название Красноармейска — Прим. ред.), пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T02:00
2024-10-12T09:15
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украинская экономика не сможет выдержать потерю Покровска (украинское название Красноармейска — Прим. ред.), пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на исполнительного директора украинской промышленной консалтинговой компании GMK Center Станислава Зинченко.&quot;Падение Покровска (украинское название Красноармейска — Прим. ред.) может серьезно ударить по способности Украины поддерживать боевые действия, поскольку город является ключевым источником угля для сталелитейной и металлургической промышленности страны&quot;, — заявил изданию Зинченко.Экономическая ценность Красноармейска обусловлена ролью города в поставках угля для производства чугуна. В материале говорится, что сталелитейная промышленность является важным источником налоговых доходов и экспорта.По словам Зинченко, без сталелитейных заводов экономика страны "попросту умрет".Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывающие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20241008/kharris-1976892739.html
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цены на нефть, красноармейск, украина, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Цены на нефть, Красноармейск, Украина, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Попросту умрет": в Киеве дали неутешительный прогноз по экономике Украины

FP: потеря Красноармейска грозит украинской экономике крахом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украинская экономика не сможет выдержать потерю Покровска (украинское название Красноармейска — Прим. ред.), пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на исполнительного директора украинской промышленной консалтинговой компании GMK Center Станислава Зинченко.
«

"Падение Покровска (украинское название Красноармейска — Прим. ред.) может серьезно ударить по способности Украины поддерживать боевые действия, поскольку город является ключевым источником угля для сталелитейной и металлургической промышленности страны", — заявил изданию Зинченко.

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Экономическая ценность Красноармейска обусловлена ролью города в поставках угля для производства чугуна. В материале говорится, что сталелитейная промышленность является важным источником налоговых доходов и экспорта.
По словам Зинченко, без сталелитейных заводов экономика страны "попросту умрет".
Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывающие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
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Специальная военная операция на УкраинеЦены на нефтьКрасноармейскУкраинаКиевСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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