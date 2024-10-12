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Московские мусульмане передадут машину для доставки гумпомощи в зону СВО - РИА Новости, 12.10.2024
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Надежные люди
 
10:13 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/pomosch-1977717986.html
Московские мусульмане передадут машину для доставки гумпомощи в зону СВО
Московские мусульмане передадут машину для доставки гумпомощи в зону СВО - РИА Новости, 12.10.2024
Московские мусульмане передадут машину для доставки гумпомощи в зону СВО
Мусульманская община Москвы приобрела автомобиль, чтобы передать его ветерану боевых действий для доставки гуманитарной помощи в зону СВО, а также для работы по РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T10:13
2024-10-12T10:13
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мусульманская община Москвы приобрела автомобиль, чтобы передать его ветерану боевых действий для доставки гуманитарной помощи в зону СВО, а также для работы по военно-патриотическому воспитанию детей, сообщил РИА Новости глава религиозной организации "Милость" Марат Алимов. "Мусульманская община Москвы по просьбе ветерана боевых действий, получившего ранение на СВО, при поддержке Духовного управления мусульман Москвы, религиозных организаций мусульман "Милосердие" и "Милость" приобрела машину для доставки гумпомощи для наших ребят, жителей новых территорий России, для работы с детьми по патриотическому воспитанию", - рассказал Алимов. По его словам, в ближайшие дни машина будет передана новому хозяину - в Соборной мечети российской столицы, в торжественной обстановке. Ветеран СВО просил не называть его имя, добавил собеседник агентства. "По его просьбе, мы не разглашаем его имя и фамилию. Могу только сказать, что он не мусульманин, ветеран СВО - православный", - уточнил Алимов. Религиозный деятель отметил, что на добровольный сбор средств для покупки машины ушло несколько дней. "Последователи ислама оперативно откликнулись на этот проект. Кто-то приносил тысячу рублей, кто-то больше. Собрали всем миром. Все пожелали российским военнослужащим, которым будет доставляться гумпомощь, здоровья и скорейшей победы над врагом", - сказал Алимов. Он добавил, что сам недавно посетил зону СВО. "Боевой дух военнослужащих России на передовой на самом высоком уровне. Мы также передали гумпомощь ребятам, детям-сиротам в Донецке, старикам, всем, кому была нужна помощь", - заключил Алимов.
https://ria.ru/20240620/svo-1954326668.html
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Московские мусульмане передадут машину для доставки гумпомощи в зону СВО

Мусульмане передадут машину ветерану боевых действий для поездок в зону СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мусульманская община Москвы приобрела автомобиль, чтобы передать его ветерану боевых действий для доставки гуманитарной помощи в зону СВО, а также для работы по военно-патриотическому воспитанию детей, сообщил РИА Новости глава религиозной организации "Милость" Марат Алимов.
"Мусульманская община Москвы по просьбе ветерана боевых действий, получившего ранение на СВО, при поддержке Духовного управления мусульман Москвы, религиозных организаций мусульман "Милосердие" и "Милость" приобрела машину для доставки гумпомощи для наших ребят, жителей новых территорий России, для работы с детьми по патриотическому воспитанию", - рассказал Алимов.
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По его словам, в ближайшие дни машина будет передана новому хозяину - в Соборной мечети российской столицы, в торжественной обстановке. Ветеран СВО просил не называть его имя, добавил собеседник агентства.
"По его просьбе, мы не разглашаем его имя и фамилию. Могу только сказать, что он не мусульманин, ветеран СВО - православный", - уточнил Алимов.
Религиозный деятель отметил, что на добровольный сбор средств для покупки машины ушло несколько дней.
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"Последователи ислама оперативно откликнулись на этот проект. Кто-то приносил тысячу рублей, кто-то больше. Собрали всем миром. Все пожелали российским военнослужащим, которым будет доставляться гумпомощь, здоровья и скорейшей победы над врагом", - сказал Алимов.
Он добавил, что сам недавно посетил зону СВО.
"Боевой дух военнослужащих России на передовой на самом высоком уровне. Мы также передали гумпомощь ребятам, детям-сиротам в Донецке, старикам, всем, кому была нужна помощь", - заключил Алимов.
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