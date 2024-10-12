https://ria.ru/20241012/pomosch-1977706285.html

Волонтеры из Волгоградской области передали танкистам СВО ценный груз

Волонтеры из Волгоградской области передали танкистам СВО ценный груз - РИА Новости, 12.10.2024

Волонтеры из Волгоградской области передали танкистам СВО ценный груз

Танкисты группировки войск "Центр" получили в зоне СВО полезный груз от волонтеров из Волгоградской области, рассказали в Министерстве обороны России. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T05:06

2024-10-12T05:06

2024-10-12T06:05

надежные люди

волгоградская область

россия

гараж

ульяновский автомобильный завод (уаз)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935584697_0:2:2927:1648_1920x0_80_0_0_6c82946a10d1aa1cfdc2a3a22c88074c.jpg

ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Центр" получили в зоне СВО полезный груз от волонтеров из Волгоградской области, рассказали в Министерстве обороны России. "Волонтерская организация из Волгоградской области передала полезный груз танкистам группировки войск "Центр", выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в МО РФ.По данным оборонного ведомства, в состав дополнительной помощи вошли 20 комплектов маскировки для боевых машин, 20 маскировочных изделий типа "Гараж", несколько комплектов "Подорожников" для УАЗ-452 общей площадью более 2,5 тысяч квадратных метров, носилки для эвакуации раненых и многое другое. "Всего волонтерами с начала проведения СВО было произведено около 200 маскировочных сетей общей площадью более 80 тысяч квадратных метров, которые были переданы в различные подразделения, обеспечив скрытность техники и позиций на передовой", — пояснили в МО.

https://ria.ru/20241009/pomosch-1977226608.html

https://ria.ru/20241004/kbr-1976434863.html

волгоградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоградская область, россия, гараж, ульяновский автомобильный завод (уаз)