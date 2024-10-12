https://ria.ru/20241012/pomosch-1977706285.html
Волонтеры из Волгоградской области передали танкистам СВО ценный груз
Волонтеры из Волгоградской области передали танкистам СВО ценный груз - РИА Новости, 12.10.2024
Волонтеры из Волгоградской области передали танкистам СВО ценный груз
Танкисты группировки войск "Центр" получили в зоне СВО полезный груз от волонтеров из Волгоградской области, рассказали в Министерстве обороны России. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T05:06
2024-10-12T05:06
2024-10-12T06:05
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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Центр" получили в зоне СВО полезный груз от волонтеров из Волгоградской области, рассказали в Министерстве обороны России. "Волонтерская организация из Волгоградской области передала полезный груз танкистам группировки войск "Центр", выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в МО РФ.По данным оборонного ведомства, в состав дополнительной помощи вошли 20 комплектов маскировки для боевых машин, 20 маскировочных изделий типа "Гараж", несколько комплектов "Подорожников" для УАЗ-452 общей площадью более 2,5 тысяч квадратных метров, носилки для эвакуации раненых и многое другое. "Всего волонтерами с начала проведения СВО было произведено около 200 маскировочных сетей общей площадью более 80 тысяч квадратных метров, которые были переданы в различные подразделения, обеспечив скрытность техники и позиций на передовой", — пояснили в МО.
https://ria.ru/20241009/pomosch-1977226608.html
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волгоградская область, россия, гараж, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Волгоградская область, Россия, Гараж, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Волонтеры из Волгоградской области передали танкистам СВО ценный груз
Волонтеры из Волгоградской области направили спецпомощь группировке "Центр"