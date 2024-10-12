https://ria.ru/20241012/polsha-1977738236.html

Туск призвал усилить забор на границе с Белоруссией

Туск призвал усилить забор на границе с Белоруссией - РИА Новости, 12.10.2024

Туск призвал усилить забор на границе с Белоруссией

Нелегальные мигранты перестанут погибать на польско-белорусской границе, если забор на ней укрепить еще сильнее, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск,... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T14:45

2024-10-12T14:45

2024-10-12T14:45

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ВАРШАВА, 12 окт - РИА Новости. Нелегальные мигранты перестанут погибать на польско-белорусской границе, если забор на ней укрепить еще сильнее, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на съезде своей партии "Гражданская платформа" в субботу в Варшаве. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил 8 октября, что на границе со странами Евросоюза с 2021 года было зафиксировано 57 фактов гибели мигрантов. "У нас у всех была двойная необходимость – сдержать нелегальную миграцию на границе с Белоруссией, а одновременно чтобы не было драм, трагедий, смерти, чтобы не находили мертвых людей где-то в районе Буга. Нет более гуманитарной политики для предотвращения смертей на границе с Белоруссией, чем успешная охрана этой границы", - сказал Туск. По его словам, укрепление заграждений на границе приведет к прекращению попыток нелегальных мигрантов преодолеть этот рубеж. "Мы в течение нескольких месяцев усиливаем заграждение, которое раньше можно было легко преодолеть, раздвинув прутья домкратом... Эффектом этого является радикальное сокращение переходов через границу. До нелегальных мигрантов и организаторов миграции все лучше доходит, что эту границу нельзя перейти. Если окажется, что ее невозможно перейти, то никто не будет гибнуть на этой границе", - добавил премьер-министр. По данным Туска, с начала 2024 года на белорусско-польской границе погибли два нелегальных мигранта, а в 2023 году – 18 человек. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границы и пресекают попытки ее нарушения, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - около 400 миллионов долларов.

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https://ria.ru/20240511/polsha-1945225348.html

https://ria.ru/20240610/polsha-1952038000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, польша, минск, дональд туск, александр лукашенко, евросоюз