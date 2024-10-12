https://ria.ru/20241012/polsha-1977731918.html

Польша не согласится на европейский пакт о релокации мигрантов

Польша не согласится на европейский пакт о релокации мигрантов - РИА Новости, 12.10.2024

Польша не согласится на европейский пакт о релокации мигрантов

Польша не согласится на европейский пакт о релокации нелегальных мигрантов, заявил польский премьер-министр Дональд Туск, выступая на съезде своей партии... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T13:39

2024-10-12T13:39

2024-10-12T13:39

в мире

польша

варшава

венгрия

дональд туск

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/97/1555799758_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_60ed76779b2196adda98fd9a09d7d92b.jpg

ВАРШАВА, 12 окт - РИА Новости. Польша не согласится на европейский пакт о релокации нелегальных мигрантов, заявил польский премьер-министр Дональд Туск, выступая на съезде своей партии "Гражданская платформа" в субботу в Варшаве. "Усиливая границу, даже если я буду получать по голове, я буду абсолютно твердым. Мы не будем внедрять никаких европейских идей, если будем знать, что они угрожают нашей безопасности", - сказал Туск. Он пояснил, что говорит о миграционном пакте. "Никто меня не заставит и не убедит", - подчеркнул премьер. Ранее Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС.

https://ria.ru/20241002/orban-1976040316.html

https://ria.ru/20240622/polsha-1954740157.html

польша

варшава

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, варшава, венгрия, дональд туск, евросоюз, еврокомиссия