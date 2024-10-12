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Польша не согласится на европейский пакт о релокации мигрантов - РИА Новости, 12.10.2024
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13:39 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/polsha-1977731918.html
Польша не согласится на европейский пакт о релокации мигрантов
Польша не согласится на европейский пакт о релокации мигрантов - РИА Новости, 12.10.2024
Польша не согласится на европейский пакт о релокации мигрантов
Польша не согласится на европейский пакт о релокации нелегальных мигрантов, заявил польский премьер-министр Дональд Туск, выступая на съезде своей партии... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T13:39
2024-10-12T13:39
в мире
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ВАРШАВА, 12 окт - РИА Новости. Польша не согласится на европейский пакт о релокации нелегальных мигрантов, заявил польский премьер-министр Дональд Туск, выступая на съезде своей партии "Гражданская платформа" в субботу в Варшаве. "Усиливая границу, даже если я буду получать по голове, я буду абсолютно твердым. Мы не будем внедрять никаких европейских идей, если будем знать, что они угрожают нашей безопасности", - сказал Туск. Он пояснил, что говорит о миграционном пакте. "Никто меня не заставит и не убедит", - подчеркнул премьер. Ранее Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС.
https://ria.ru/20241002/orban-1976040316.html
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в мире, польша, варшава, венгрия, дональд туск, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Польша, Варшава, Венгрия, Дональд Туск, Евросоюз, Еврокомиссия
Польша не согласится на европейский пакт о релокации мигрантов

Туск: Польша не согласится на европейский пакт о релокации нелегальных мигрантов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 окт - РИА Новости. Польша не согласится на европейский пакт о релокации нелегальных мигрантов, заявил польский премьер-министр Дональд Туск, выступая на съезде своей партии "Гражданская платформа" в субботу в Варшаве.
"Усиливая границу, даже если я буду получать по голове, я буду абсолютно твердым. Мы не будем внедрять никаких европейских идей, если будем знать, что они угрожают нашей безопасности", - сказал Туск.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Орбан пригрозил отправить нелегальных мигрантов в Брюссель
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Он пояснил, что говорит о миграционном пакте.
"Никто меня не заставит и не убедит", - подчеркнул премьер.
Ранее Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС.
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