Польша не согласится на европейский пакт о релокации мигрантов
Туск: Польша не согласится на европейский пакт о релокации нелегальных мигрантов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 окт - РИА Новости. Польша не согласится на европейский пакт о релокации нелегальных мигрантов, заявил польский премьер-министр Дональд Туск, выступая на съезде своей партии "Гражданская платформа" в субботу в Варшаве.
"Усиливая границу, даже если я буду получать по голове, я буду абсолютно твердым. Мы не будем внедрять никаких европейских идей, если будем знать, что они угрожают нашей безопасности", - сказал Туск.
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Он пояснил, что говорит о миграционном пакте.
"Никто меня не заставит и не убедит", - подчеркнул премьер.
Ранее Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС.