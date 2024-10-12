Рейтинг@Mail.ru
"Такое увидели впервые". Кровавая выходка подростков шокировала всю страну - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 12.10.2024 (обновлено: 08:02 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/podrostki-1977656849.html
"Такое увидели впервые". Кровавая выходка подростков шокировала всю страну
"Такое увидели впервые". Кровавая выходка подростков шокировала всю страну - РИА Новости, 12.10.2024
"Такое увидели впервые". Кровавая выходка подростков шокировала всю страну
Множество ушибов, переломы и гематомы — школьника из Углича Ярославской области избили и обокрали сверстники в его же квартире. Все происходящее снимали на... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T08:00
2024-10-12T08:02
происшествия
ярославская область
углич
угличский район
следственный комитет россии (ск рф)
общество
подростки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977589548_0:142:1280:862_1920x0_80_0_0_ad75e20580c01b6b11ea48221b72c267.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Множество ушибов, переломы и гематомы — школьника из Углича Ярославской области избили и обокрали сверстники в его же квартире. Все происходящее снимали на камеру. Видео вызвало широкий общественный резонанс, а решение суда лишь подлило масла в огонь."Такое — впервые"В ночь на 27 сентября трое молодых людей — двое 16-летних и 18-летний — поссорились с 16-летним Владом (имена несовершеннолетних изменены) во дворе его дома. Затем начали избивать и поволокли в квартиру, где продолжили измываться. Видео снимала девушка Анастасия. Есть кадры, где она наводит камеру на Влада и спрашивает, что он думает о происходящем. Подросток, весь опухший и в гематомах, никак не реагирует.В Сеть попала переписка девушки с подругой. Анастасия рассказывает, что била Влада ногами по лицу: "Я кровь не отмыла еще даже". Как выяснилось позже, подростка оставили в таком состоянии одного, к тому же украли его телефон и приставку.Слитые кадры возмутили горожан. В СК по Ярославской области 9 октября сообщили, что возбудили уголовное дело по статье 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") и 158 ("Хищение имущества").Суд постановил взять старшего из нападавших под стражу. А 16-летних отправил под домашний арест — с этим следствие не согласно и будет добиваться их задержания.Что стало причиной жестокого избиения, пока выясняют. Показания разнятся.&quot;Вообще, все из-за Насти. Они с Владом раньше были вместе, но расстались. Чтобы отомстить, она решила натравить на него своих отмороженных друзей, — рассказывает РИА Новости подросток, знакомый с подозреваемыми. — Били то по очереди, то вместе. Больше всех &quot;отличился&quot; 16-летний парень. Он, к слову, и мне как-то угрожал, причем на пустом месте. Хотел показать, что, мол, в нашем районе главный. Я внимания не обратил. Не в курсе, были ли раньше у них с кем-то подобные стычки. Но такое — впервые&quot;.Помощь пострадавшемуВлада госпитализировали. Друзья и близкие создали закрытый чат с ограниченным числом участников, где объявили сбор на лечение. Судя по комментариям, пока собрали чуть больше ста тысяч рублей. Некоторые усомнились в том, что у парня действительно настолько тяжелые травмы.В качестве подтверждения организаторы чата прикрепили выписки из больницы. Там говорится о переломе носа, ребер, гематомах, отеке, ушибах. Повреждено и легкое — врачи зафиксировали малый пневмоторакс."Его сделали инвалидом на всю жизнь, глухой на одно ухо, 57 переломов", — написала одна из участниц чата у себя в соцсетях.Эту информацию растиражировали и разные паблики, и СМИ. Следователи ее опровергли — по их данным, у подростка есть шанс на полное восстановление.В комментарии РИА Новости замглавы Угличского района по социальным вопросам Ольга Дружкова сообщила: мать Влада с 2018 года лишена родительских прав, мальчик рос с отцом. Когда все произошло, глава семейства был в Москве на заработках — то есть Влад жил один.Нападавшие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояли. В отличие от Влада — он "на карандаше", поскольку часто пропускал уроки в школе.Вместе с тем в Сети обсуждают еще один ролик с избиением. И фигурирует там уже Влад — он выясняет отношения со сверстником, бьет того ногами и руками по лицу и спине, нецензурно выражается. После такого резонанса эти кадры, скорее всего, не останутся незамеченными. "Полиция уже проводит проверку", — добавила Дружкова.НаказаниеВ аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области намерены помочь отцу Влада получить компенсацию.Президент Московской коллегии адвокатов "АИД" Марина Букатая поясняет: через суд можно добиться возмещения, во-первых, расходов на лечение и реабилитацию, а во-вторых — морального вреда.&quot;Нужно будет все подтвердить документально, предоставить чеки. Если траты будут действительно необходимые и оправданные, взыщут всю сумму — даже если это несколько миллионов&quot;, — уточняет она.Что касается компенсации морального вреда, то здесь есть шанс отсудить до миллиона. "Родители могут заявить сумму на свое усмотрение, — говорит юрист. — Но нужно четко обосновать степень понесенных нравственных страданий".Все нападавшие достигли возраста уголовной ответственности. Какой именно срок им грозит, прогнозировать пока сложно."Многое будет зависеть и от поведения обвиняемых в ходе предварительного расследования, раскаются ли они, будут ли возмещать вред", — отмечает Букатая.Однако вряд ли несовершеннолетние отделаются условными сроками: по 111-й и 158-й статьям УК им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241009/ubyiystvo-1977221254.html
https://ria.ru/20241002/podrostki-1975753449.html
https://ria.ru/20240926/podrostki-1974623149.html
ярославская область
углич
угличский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Марикян
Мария Марикян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977589548_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7d89feb658c236b03a9a5fecece895d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославская область, углич, угличский район, следственный комитет россии (ск рф), общество, подростки
Происшествия, Ярославская область, Углич, Угличский район, Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Подростки
"Такое увидели впервые". Кровавая выходка подростков шокировала всю страну

Юрист Букатая: избившим подростка в Угличе грозит до 8 лет

© Фото : СУ СК России по Ярославской области/TelegramИзбрание меры пресечения в отношении обвиняемого по делу о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего и похищении имущества
Избрание меры пресечения в отношении обвиняемого по делу о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего и похищении имущества - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Фото : СУ СК России по Ярославской области/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Множество ушибов, переломы и гематомы — школьника из Углича Ярославской области избили и обокрали сверстники в его же квартире. Все происходящее снимали на камеру. Видео вызвало широкий общественный резонанс, а решение суда лишь подлило масла в огонь.

"Такое — впервые"

В ночь на 27 сентября трое молодых людей — двое 16-летних и 18-летний — поссорились с 16-летним Владом (имена несовершеннолетних изменены) во дворе его дома. Затем начали избивать и поволокли в квартиру, где продолжили измываться.
Видео снимала девушка Анастасия. Есть кадры, где она наводит камеру на Влада и спрашивает, что он думает о происходящем. Подросток, весь опухший и в гематомах, никак не реагирует.
© iStock.com / Oleg ElkovГруппа подростков
Группа подростков - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© iStock.com / Oleg Elkov
Группа подростков
В Сеть попала переписка девушки с подругой. Анастасия рассказывает, что била Влада ногами по лицу: "Я кровь не отмыла еще даже". Как выяснилось позже, подростка оставили в таком состоянии одного, к тому же украли его телефон и приставку.
Слитые кадры возмутили горожан. В СК по Ярославской области 9 октября сообщили, что возбудили уголовное дело по статье 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") и 158 ("Хищение имущества").
Суд постановил взять старшего из нападавших под стражу. А 16-летних отправил под домашний арест — с этим следствие не согласно и будет добиваться их задержания.
Что стало причиной жестокого избиения, пока выясняют. Показания разнятся.
«

"Вообще, все из-за Насти. Они с Владом раньше были вместе, но расстались. Чтобы отомстить, она решила натравить на него своих отмороженных друзей, — рассказывает РИА Новости подросток, знакомый с подозреваемыми. — Били то по очереди, то вместе. Больше всех "отличился" 16-летний парень. Он, к слову, и мне как-то угрожал, причем на пустом месте. Хотел показать, что, мол, в нашем районе главный. Я внимания не обратил. Не в курсе, были ли раньше у них с кем-то подобные стычки. Но такое — впервые".

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции

Помощь пострадавшему

Влада госпитализировали. Друзья и близкие создали закрытый чат с ограниченным числом участников, где объявили сбор на лечение. Судя по комментариям, пока собрали чуть больше ста тысяч рублей. Некоторые усомнились в том, что у парня действительно настолько тяжелые травмы.
В качестве подтверждения организаторы чата прикрепили выписки из больницы. Там говорится о переломе носа, ребер, гематомах, отеке, ушибах. Повреждено и легкое — врачи зафиксировали малый пневмоторакс.
"Его сделали инвалидом на всю жизнь, глухой на одно ухо, 57 переломов", — написала одна из участниц чата у себя в соцсетях.
Место убийства двух малолетних девочек в Тольятти - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
"Их отец оставил послание". Что известно об убийстве двух сестер в Тольятти
9 октября, 15:41
Эту информацию растиражировали и разные паблики, и СМИ. Следователи ее опровергли — по их данным, у подростка есть шанс на полное восстановление.
В комментарии РИА Новости замглавы Угличского района по социальным вопросам Ольга Дружкова сообщила: мать Влада с 2018 года лишена родительских прав, мальчик рос с отцом. Когда все произошло, глава семейства был в Москве на заработках — то есть Влад жил один.
Нападавшие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояли. В отличие от Влада — он "на карандаше", поскольку часто пропускал уроки в школе.
Вместе с тем в Сети обсуждают еще один ролик с избиением. И фигурирует там уже Влад — он выясняет отношения со сверстником, бьет того ногами и руками по лицу и спине, нецензурно выражается. После такого резонанса эти кадры, скорее всего, не останутся незамеченными. "Полиция уже проводит проверку", — добавила Дружкова.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции во время патрулирования
Сотрудник полиции во время патрулирования - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции во время патрулирования

Наказание

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области намерены помочь отцу Влада получить компенсацию.
Президент Московской коллегии адвокатов "АИД" Марина Букатая поясняет: через суд можно добиться возмещения, во-первых, расходов на лечение и реабилитацию, а во-вторых — морального вреда.
«

"Нужно будет все подтвердить документально, предоставить чеки. Если траты будут действительно необходимые и оправданные, взыщут всю сумму — даже если это несколько миллионов", — уточняет она.

Кристина с сыном - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
"Сижу и рыдаю": в деле сгоревшего заживо мальчика новый поворот
2 октября, 08:00
Что касается компенсации морального вреда, то здесь есть шанс отсудить до миллиона. "Родители могут заявить сумму на свое усмотрение, — говорит юрист. — Но нужно четко обосновать степень понесенных нравственных страданий".
Все нападавшие достигли возраста уголовной ответственности. Какой именно срок им грозит, прогнозировать пока сложно.
"Многое будет зависеть и от поведения обвиняемых в ходе предварительного расследования, раскаются ли они, будут ли возмещать вред", — отмечает Букатая.
Однако вряд ли несовершеннолетние отделаются условными сроками: по 111-й и 158-й статьям УК им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Стоп-кадр с видеозаписи задержания подозреваемых в создании экстремистского сообщества неонацистской направленности в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
"У них мог быть куратор". Что учинила банда подростков в Сибири
26 сентября, 08:00
 
ПроисшествияЯрославская областьУгличУгличский районСледственный комитет России (СК РФ)ОбществоПодростки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала