https://ria.ru/20241012/podrostki-1977656849.html

"Такое увидели впервые". Кровавая выходка подростков шокировала всю страну

"Такое увидели впервые". Кровавая выходка подростков шокировала всю страну - РИА Новости, 12.10.2024

"Такое увидели впервые". Кровавая выходка подростков шокировала всю страну

Множество ушибов, переломы и гематомы — школьника из Углича Ярославской области избили и обокрали сверстники в его же квартире. Все происходящее снимали на... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T08:00

2024-10-12T08:00

2024-10-12T08:02

происшествия

ярославская область

углич

угличский район

следственный комитет россии (ск рф)

общество

подростки

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Множество ушибов, переломы и гематомы — школьника из Углича Ярославской области избили и обокрали сверстники в его же квартире. Все происходящее снимали на камеру. Видео вызвало широкий общественный резонанс, а решение суда лишь подлило масла в огонь."Такое — впервые"В ночь на 27 сентября трое молодых людей — двое 16-летних и 18-летний — поссорились с 16-летним Владом (имена несовершеннолетних изменены) во дворе его дома. Затем начали избивать и поволокли в квартиру, где продолжили измываться. Видео снимала девушка Анастасия. Есть кадры, где она наводит камеру на Влада и спрашивает, что он думает о происходящем. Подросток, весь опухший и в гематомах, никак не реагирует.В Сеть попала переписка девушки с подругой. Анастасия рассказывает, что била Влада ногами по лицу: "Я кровь не отмыла еще даже". Как выяснилось позже, подростка оставили в таком состоянии одного, к тому же украли его телефон и приставку.Слитые кадры возмутили горожан. В СК по Ярославской области 9 октября сообщили, что возбудили уголовное дело по статье 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") и 158 ("Хищение имущества").Суд постановил взять старшего из нападавших под стражу. А 16-летних отправил под домашний арест — с этим следствие не согласно и будет добиваться их задержания.Что стало причиной жестокого избиения, пока выясняют. Показания разнятся."Вообще, все из-за Насти. Они с Владом раньше были вместе, но расстались. Чтобы отомстить, она решила натравить на него своих отмороженных друзей, — рассказывает РИА Новости подросток, знакомый с подозреваемыми. — Били то по очереди, то вместе. Больше всех "отличился" 16-летний парень. Он, к слову, и мне как-то угрожал, причем на пустом месте. Хотел показать, что, мол, в нашем районе главный. Я внимания не обратил. Не в курсе, были ли раньше у них с кем-то подобные стычки. Но такое — впервые".Помощь пострадавшемуВлада госпитализировали. Друзья и близкие создали закрытый чат с ограниченным числом участников, где объявили сбор на лечение. Судя по комментариям, пока собрали чуть больше ста тысяч рублей. Некоторые усомнились в том, что у парня действительно настолько тяжелые травмы.В качестве подтверждения организаторы чата прикрепили выписки из больницы. Там говорится о переломе носа, ребер, гематомах, отеке, ушибах. Повреждено и легкое — врачи зафиксировали малый пневмоторакс."Его сделали инвалидом на всю жизнь, глухой на одно ухо, 57 переломов", — написала одна из участниц чата у себя в соцсетях.Эту информацию растиражировали и разные паблики, и СМИ. Следователи ее опровергли — по их данным, у подростка есть шанс на полное восстановление.В комментарии РИА Новости замглавы Угличского района по социальным вопросам Ольга Дружкова сообщила: мать Влада с 2018 года лишена родительских прав, мальчик рос с отцом. Когда все произошло, глава семейства был в Москве на заработках — то есть Влад жил один.Нападавшие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояли. В отличие от Влада — он "на карандаше", поскольку часто пропускал уроки в школе.Вместе с тем в Сети обсуждают еще один ролик с избиением. И фигурирует там уже Влад — он выясняет отношения со сверстником, бьет того ногами и руками по лицу и спине, нецензурно выражается. После такого резонанса эти кадры, скорее всего, не останутся незамеченными. "Полиция уже проводит проверку", — добавила Дружкова.НаказаниеВ аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области намерены помочь отцу Влада получить компенсацию.Президент Московской коллегии адвокатов "АИД" Марина Букатая поясняет: через суд можно добиться возмещения, во-первых, расходов на лечение и реабилитацию, а во-вторых — морального вреда."Нужно будет все подтвердить документально, предоставить чеки. Если траты будут действительно необходимые и оправданные, взыщут всю сумму — даже если это несколько миллионов", — уточняет она.Что касается компенсации морального вреда, то здесь есть шанс отсудить до миллиона. "Родители могут заявить сумму на свое усмотрение, — говорит юрист. — Но нужно четко обосновать степень понесенных нравственных страданий".Все нападавшие достигли возраста уголовной ответственности. Какой именно срок им грозит, прогнозировать пока сложно."Многое будет зависеть и от поведения обвиняемых в ходе предварительного расследования, раскаются ли они, будут ли возмещать вред", — отмечает Букатая.Однако вряд ли несовершеннолетние отделаются условными сроками: по 111-й и 158-й статьям УК им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241009/ubyiystvo-1977221254.html

https://ria.ru/20241002/podrostki-1975753449.html

https://ria.ru/20240926/podrostki-1974623149.html

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

происшествия, ярославская область, углич, угличский район, следственный комитет россии (ск рф), общество, подростки