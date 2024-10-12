https://ria.ru/20241012/plennyj-1977727515.html
Пленный рассказал о неготовности украинских военных воевать
Пленный рассказал о неготовности украинских военных воевать - РИА Новости, 12.10.2024
Пленный рассказал о неготовности украинских военных воевать
Многие из новых военнослужащих в рядах вооруженных сил Украины не готовы к ведению боевых действий, некоторые боятся обстрелов, а некоторые даже ходить не могут РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T12:38
2024-10-12T12:38
2024-10-12T12:38
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Многие из новых военнослужащих в рядах вооруженных сил Украины не готовы к ведению боевых действий, некоторые боятся обстрелов, а некоторые даже ходить не могут из-за своего возраста, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Анатолий Скикетский. "Они к этому не привыкли. Попадали под топчаны и лежали. Сейчас набирают всех подряд, по 58-59 лет. Люди нормально ходить уже даже не могут, а их воевать", - сказал Скикетский в видеоролике Минобороны РФ. По его словам, командование отправляет украинских военных на задания, не объясняя им задач - просто выдает автомат, "а ты что хочешь, то и делай". Кроме того, пленный рассказал о том, что военнослужащие после отпуска не возвращаются, потому что не хотят нести службу. "Я бы не советовал, ничего хорошего здесь нет. Здесь могут вам дать автомат и сказать иди вон туда, там нужно постоять два дня. Можете не вернуться потом оттуда", - добавил он.
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977580655.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинский военнопленный: в ВСУ набирают уже всех подряд
Украинский военнопленный рассказал, что в ВСУ набирают уже «всех подряд, по 58-59 лет, люди нормально ходить даже не могут»
2024-10-12T12:38
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленный рассказал о неготовности украинских военных воевать
Пленный военнослужащий ВСУ: в армию набирают тех, кто уже даже ходить не может
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Многие из новых военнослужащих в рядах вооруженных сил Украины не готовы к ведению боевых действий, некоторые боятся обстрелов, а некоторые даже ходить не могут из-за своего возраста, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Анатолий Скикетский.
"Они к этому не привыкли. Попадали под топчаны и лежали. Сейчас набирают всех подряд, по 58-59 лет. Люди нормально ходить уже даже не могут, а их воевать", - сказал Скикетский в видеоролике Минобороны РФ
.
По его словам, командование отправляет украинских военных на задания, не объясняя им задач - просто выдает автомат, "а ты что хочешь, то и делай".
Кроме того, пленный рассказал о том, что военнослужащие после отпуска не возвращаются, потому что не хотят нести службу.
"Я бы не советовал, ничего хорошего здесь нет. Здесь могут вам дать автомат и сказать иди вон туда, там нужно постоять два дня. Можете не вернуться потом оттуда", - добавил он.