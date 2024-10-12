https://ria.ru/20241012/plennyj-1977727515.html

Пленный рассказал о неготовности украинских военных воевать

Пленный рассказал о неготовности украинских военных воевать - РИА Новости, 12.10.2024

Пленный рассказал о неготовности украинских военных воевать

Многие из новых военнослужащих в рядах вооруженных сил Украины не готовы к ведению боевых действий, некоторые боятся обстрелов, а некоторые даже ходить не могут РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T12:38

2024-10-12T12:38

2024-10-12T12:38

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Многие из новых военнослужащих в рядах вооруженных сил Украины не готовы к ведению боевых действий, некоторые боятся обстрелов, а некоторые даже ходить не могут из-за своего возраста, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Анатолий Скикетский. "Они к этому не привыкли. Попадали под топчаны и лежали. Сейчас набирают всех подряд, по 58-59 лет. Люди нормально ходить уже даже не могут, а их воевать", - сказал Скикетский в видеоролике Минобороны РФ. По его словам, командование отправляет украинских военных на задания, не объясняя им задач - просто выдает автомат, "а ты что хочешь, то и делай". Кроме того, пленный рассказал о том, что военнослужащие после отпуска не возвращаются, потому что не хотят нести службу. "Я бы не советовал, ничего хорошего здесь нет. Здесь могут вам дать автомат и сказать иди вон туда, там нужно постоять два дня. Можете не вернуться потом оттуда", - добавил он.

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977580655.html

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Украинский военнопленный: в ВСУ набирают уже всех подряд Украинский военнопленный рассказал, что в ВСУ набирают уже «всех подряд, по 58-59 лет, люди нормально ходить даже не могут» 2024-10-12T12:38 true PT0M23S

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, в мире