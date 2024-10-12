https://ria.ru/20241012/palestina-1977781147.html
В посольстве Палестины в Москве прошла акция солидарности
В посольстве Палестины в Москве прошла акция солидарности - РИА Новости, 12.10.2024
В посольстве Палестины в Москве прошла акция солидарности
Посольство Венесуэлы организовало акцию против израильских атак на сектор Газа и Ливан, а также в поддержку палестинцев и ливанцев в российской столице, она... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T22:22
2024-10-12T22:22
2024-10-12T22:22
израиль
венесуэла
россия
абдель хафиз нофаль
хамас
обострение ситуации между ираном и израилем
палестина
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903636996_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_54d66e76528e031d8f4481832ed75c70.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Посольство Венесуэлы организовало акцию против израильских атак на сектор Газа и Ливан, а также в поддержку палестинцев и ливанцев в российской столице, она прошла в здании палестинской дипмиссии, передает корреспондент РИА Новости. По его информации, на акции присутствовали ряд арабских послов в российской столице, Российское движение солидарности с Боливарианской революцией, а также ряд представителей ливанской и палестинской общин. Как заявил в этой связи посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, "Венесуэла и весь венесуэльский народ поддерживают палестинский народ в его борьбе против расизма и за его право на свободу, независимость и самоопределение". Он призвал остановить войну, которую Израиль ведет против сектора Газа, которая привела к тысячам жертв. Он также призвал выступить против израильских военных действий на юге Ливана. В свою очередь посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что "прошел целый год с момента нападения Израиля на невинных людей в секторе Газа под предлогом борьбы с ХАМАС, который убил невинных людей 7 октября". "Палестинское руководство заявило о своей позиции против убийства невинных, но почему Израиль, претендующий на роль единственной демократии в регионе, убивает невинных в секторе Газа? Более 42 тысяч погибших и свыше 100 тысяч раненых. Они полностью уничтожили сектор Газа. Кроме того, они лишили возможности учиться около 640 тысяч школьников и студентов в Газе. Они разрушили школы, больницы, дороги и инфраструктуру. Если завтра война прекратится, Газе понадобится более десяти лет для восстановления", - добавил он.
https://ria.ru/20241005/rim-1976539027.html
https://ria.ru/20241005/aktsii-1976565504.html
израиль
венесуэла
россия
палестина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903636996_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_21989ecde906129ae97d52908cc3875e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, венесуэла, россия, абдель хафиз нофаль, хамас, обострение ситуации между ираном и израилем, палестина, москва
Израиль, Венесуэла, Россия, Абдель Хафиз Нофаль, ХАМАС, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Палестина, Москва
В посольстве Палестины в Москве прошла акция солидарности
Посольство Венесуэлы организовало акцию против израильских атак в Газе и Ливане