https://ria.ru/20241012/palestina-1977781147.html

В посольстве Палестины в Москве прошла акция солидарности

В посольстве Палестины в Москве прошла акция солидарности - РИА Новости, 12.10.2024

В посольстве Палестины в Москве прошла акция солидарности

Посольство Венесуэлы организовало акцию против израильских атак на сектор Газа и Ливан, а также в поддержку палестинцев и ливанцев в российской столице, она... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T22:22

2024-10-12T22:22

2024-10-12T22:22

израиль

венесуэла

россия

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обострение ситуации между ираном и израилем

палестина

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Посольство Венесуэлы организовало акцию против израильских атак на сектор Газа и Ливан, а также в поддержку палестинцев и ливанцев в российской столице, она прошла в здании палестинской дипмиссии, передает корреспондент РИА Новости. По его информации, на акции присутствовали ряд арабских послов в российской столице, Российское движение солидарности с Боливарианской революцией, а также ряд представителей ливанской и палестинской общин. Как заявил в этой связи посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, "Венесуэла и весь венесуэльский народ поддерживают палестинский народ в его борьбе против расизма и за его право на свободу, независимость и самоопределение". Он призвал остановить войну, которую Израиль ведет против сектора Газа, которая привела к тысячам жертв. Он также призвал выступить против израильских военных действий на юге Ливана. В свою очередь посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что "прошел целый год с момента нападения Израиля на невинных людей в секторе Газа под предлогом борьбы с ХАМАС, который убил невинных людей 7 октября". "Палестинское руководство заявило о своей позиции против убийства невинных, но почему Израиль, претендующий на роль единственной демократии в регионе, убивает невинных в секторе Газа? Более 42 тысяч погибших и свыше 100 тысяч раненых. Они полностью уничтожили сектор Газа. Кроме того, они лишили возможности учиться около 640 тысяч школьников и студентов в Газе. Они разрушили школы, больницы, дороги и инфраструктуру. Если завтра война прекратится, Газе понадобится более десяти лет для восстановления", - добавил он.

https://ria.ru/20241005/rim-1976539027.html

https://ria.ru/20241005/aktsii-1976565504.html

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израиль, венесуэла, россия, абдель хафиз нофаль, хамас, обострение ситуации между ираном и израилем, палестина, москва