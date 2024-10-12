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В посольстве Палестины в Москве прошла акция солидарности - РИА Новости, 12.10.2024
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22:22 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/palestina-1977781147.html
В посольстве Палестины в Москве прошла акция солидарности
В посольстве Палестины в Москве прошла акция солидарности - РИА Новости, 12.10.2024
В посольстве Палестины в Москве прошла акция солидарности
Посольство Венесуэлы организовало акцию против израильских атак на сектор Газа и Ливан, а также в поддержку палестинцев и ливанцев в российской столице, она... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T22:22
2024-10-12T22:22
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россия
абдель хафиз нофаль
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обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Посольство Венесуэлы организовало акцию против израильских атак на сектор Газа и Ливан, а также в поддержку палестинцев и ливанцев в российской столице, она прошла в здании палестинской дипмиссии, передает корреспондент РИА Новости. По его информации, на акции присутствовали ряд арабских послов в российской столице, Российское движение солидарности с Боливарианской революцией, а также ряд представителей ливанской и палестинской общин. Как заявил в этой связи посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, "Венесуэла и весь венесуэльский народ поддерживают палестинский народ в его борьбе против расизма и за его право на свободу, независимость и самоопределение". Он призвал остановить войну, которую Израиль ведет против сектора Газа, которая привела к тысячам жертв. Он также призвал выступить против израильских военных действий на юге Ливана. В свою очередь посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что "прошел целый год с момента нападения Израиля на невинных людей в секторе Газа под предлогом борьбы с ХАМАС, который убил невинных людей 7 октября". "Палестинское руководство заявило о своей позиции против убийства невинных, но почему Израиль, претендующий на роль единственной демократии в регионе, убивает невинных в секторе Газа? Более 42 тысяч погибших и свыше 100 тысяч раненых. Они полностью уничтожили сектор Газа. Кроме того, они лишили возможности учиться около 640 тысяч школьников и студентов в Газе. Они разрушили школы, больницы, дороги и инфраструктуру. Если завтра война прекратится, Газе понадобится более десяти лет для восстановления", - добавил он.
https://ria.ru/20241005/rim-1976539027.html
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израиль, венесуэла, россия, абдель хафиз нофаль, хамас, обострение ситуации между ираном и израилем, палестина, москва
Израиль, Венесуэла, Россия, Абдель Хафиз Нофаль, ХАМАС, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Палестина, Москва
В посольстве Палестины в Москве прошла акция солидарности

Посольство Венесуэлы организовало акцию против израильских атак в Газе и Ливане

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЦветы у здания посольства Палестины в Москве в память о погибших в ходе палестино-израильского конфликта
Цветы у здания посольства Палестины в Москве в память о погибших в ходе палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Цветы у здания посольства Палестины в Москве в память о погибших в ходе палестино-израильского конфликта. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Посольство Венесуэлы организовало акцию против израильских атак на сектор Газа и Ливан, а также в поддержку палестинцев и ливанцев в российской столице, она прошла в здании палестинской дипмиссии, передает корреспондент РИА Новости.
По его информации, на акции присутствовали ряд арабских послов в российской столице, Российское движение солидарности с Боливарианской революцией, а также ряд представителей ливанской и палестинской общин.
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Как заявил в этой связи посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, "Венесуэла и весь венесуэльский народ поддерживают палестинский народ в его борьбе против расизма и за его право на свободу, независимость и самоопределение".
Он призвал остановить войну, которую Израиль ведет против сектора Газа, которая привела к тысячам жертв. Он также призвал выступить против израильских военных действий на юге Ливана.
В свою очередь посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что "прошел целый год с момента нападения Израиля на невинных людей в секторе Газа под предлогом борьбы с ХАМАС, который убил невинных людей 7 октября".
"Палестинское руководство заявило о своей позиции против убийства невинных, но почему Израиль, претендующий на роль единственной демократии в регионе, убивает невинных в секторе Газа? Более 42 тысяч погибших и свыше 100 тысяч раненых. Они полностью уничтожили сектор Газа. Кроме того, они лишили возможности учиться около 640 тысяч школьников и студентов в Газе. Они разрушили школы, больницы, дороги и инфраструктуру. Если завтра война прекратится, Газе понадобится более десяти лет для восстановления", - добавил он.
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ИзраильВенесуэлаРоссияАбдель Хафиз НофальХАМАСОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемПалестинаМосква
 
 
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