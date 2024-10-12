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При взрыве на АЗС в Грозном пять человек получили ожоги и травмы - РИА Новости, 12.10.2024
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17:27 12.10.2024 (обновлено: 17:33 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/ozhogi-1977757378.html
При взрыве на АЗС в Грозном пять человек получили ожоги и травмы
При взрыве на АЗС в Грозном пять человек получили ожоги и травмы - РИА Новости, 12.10.2024
При взрыве на АЗС в Грозном пять человек получили ожоги и травмы
Пять человек пострадали в ходе взрыва на АЗС в Грозном, они получили незначительные ожоги и травмы, медицинская помощь им оказана на месте, сообщает минздрав... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T17:27
2024-10-12T17:33
взрыв на азс в грозном
происшествия
грозный
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ГРОЗНЫЙ, 12 окт - РИА Новости. Пять человек пострадали в ходе взрыва на АЗС в Грозном, они получили незначительные ожоги и травмы, медицинская помощь им оказана на месте, сообщает минздрав Чечни."На месте взрыва АЗС в Грозном работают медики Республиканского центра медицины катастроф. Они сообщают о четырех погибших (двоих взрослых и двоих детей). В числе пострадавших 5 человек. Они получили незначительные ожоги и травмы, медицинская помощь им оказана на месте", - заявили в пресс-службе минздрава региона.Уточняется, что от дальнейшей госпитализации все пострадавшие отказались.
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взрыв на азс в грозном, происшествия, грозный
Взрыв на АЗС в Грозном, Происшествия, Грозный
При взрыве на АЗС в Грозном пять человек получили ожоги и травмы

При взрыве на АЗС в Грозном пять человек получили ожоги, им оказали медпомощь

© ТУТ ЧЕЧНЯ/TelegramВзрыв на заправке в Грозном
Взрыв на заправке в Грозном - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© ТУТ ЧЕЧНЯ/Telegram
Взрыв на заправке в Грозном
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ГРОЗНЫЙ, 12 окт - РИА Новости. Пять человек пострадали в ходе взрыва на АЗС в Грозном, они получили незначительные ожоги и травмы, медицинская помощь им оказана на месте, сообщает минздрав Чечни.
"На месте взрыва АЗС в Грозном работают медики Республиканского центра медицины катастроф. Они сообщают о четырех погибших (двоих взрослых и двоих детей). В числе пострадавших 5 человек. Они получили незначительные ожоги и травмы, медицинская помощь им оказана на месте", - заявили в пресс-службе минздрава региона.
Уточняется, что от дальнейшей госпитализации все пострадавшие отказались.
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Взрыв на АЗС в ГрозномПроисшествияГрозный
 
 
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