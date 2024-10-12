https://ria.ru/20241012/otstavka-1977771973.html

Глава Североморска ушел в отставку

Глава Североморска ушел в отставку - РИА Новости, 12.10.2024

Глава Североморска ушел в отставку

Глава Североморска Олег Прасов подал в отставку после встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, сообщило Министерство информационной политики... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T20:25

2024-10-12T20:25

2024-10-12T20:46

политика

североморск

мурманская область

андрей чибис

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МУРМАНСК, 12 окт — РИА Новости. Глава Североморска Олег Прасов подал в отставку после встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, сообщило Министерство информационной политики региона."Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел рабочую встречу с главой ЗАТО (закрытого административно-территориального образования. — Прим. ред.) г. Североморск. По итогам встречи Олег Прасов подал в отставку", — говорится в заявлении.Кроме того, губернатор поручил своему заместителю Владимиру Евменькову ввести в Североморске режим повышенной готовности и обеспечить решение проблем, возникших там в сфере управления жильем.Ранее сообщалось о том, что жители города массово жаловались на перебои с отоплением и другие коммунальные проблемы. На прошлой неделе Чибис провел внеплановое совещание в Североморске.

https://ria.ru/20240927/dyagileva-1974984403.html

североморск

мурманская область

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Наталья Макарова

политика, североморск, мурманская область, андрей чибис