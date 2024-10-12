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Глава Североморска ушел в отставку - РИА Новости, 12.10.2024
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20:25 12.10.2024 (обновлено: 20:46 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/otstavka-1977771973.html
Глава Североморска ушел в отставку
Глава Североморска ушел в отставку - РИА Новости, 12.10.2024
Глава Североморска ушел в отставку
Глава Североморска Олег Прасов подал в отставку после встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, сообщило Министерство информационной политики... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T20:25
2024-10-12T20:46
политика
североморск
мурманская область
андрей чибис
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МУРМАНСК, 12 окт — РИА Новости. Глава Североморска Олег Прасов подал в отставку после встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, сообщило Министерство информационной политики региона.&quot;Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел рабочую встречу с главой ЗАТО (закрытого административно-территориального образования. — Прим. ред.) г. Североморск. По итогам встречи Олег Прасов подал в отставку&quot;, — говорится в заявлении.Кроме того, губернатор поручил своему заместителю Владимиру Евменькову ввести в Североморске режим повышенной готовности и обеспечить решение проблем, возникших там в сфере управления жильем.Ранее сообщалось о том, что жители города массово жаловались на перебои с отоплением и другие коммунальные проблемы. На прошлой неделе Чибис провел внеплановое совещание в Североморске.
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политика, североморск, мурманская область, андрей чибис
Политика, Североморск, Мурманская область, Андрей Чибис
Глава Североморска ушел в отставку

Власти региона: глава Североморска в Мурманской области подал в отставку

© Фото : Правительство Мурманской областиОлег Прасов
Олег Прасов - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Фото : Правительство Мурманской области
Олег Прасов. Архивное фото
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МУРМАНСК, 12 окт — РИА Новости. Глава Североморска Олег Прасов подал в отставку после встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, сообщило Министерство информационной политики региона.
«

"Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел рабочую встречу с главой ЗАТО (закрытого административно-территориального образования. — Прим. ред.) г. Североморск. По итогам встречи Олег Прасов подал в отставку", — говорится в заявлении.

Кроме того, губернатор поручил своему заместителю Владимиру Евменькову ввести в Североморске режим повышенной готовности и обеспечить решение проблем, возникших там в сфере управления жильем.
Ранее сообщалось о том, что жители города массово жаловались на перебои с отоплением и другие коммунальные проблемы. На прошлой неделе Чибис провел внеплановое совещание в Североморске.
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ПолитикаСевероморскМурманская областьАндрей Чибис
 
 
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