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В Пенсильвании 11 человек отравились грибами - РИА Новости, 12.10.2024
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12:50 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/otravlenie-1977729084.html
В Пенсильвании 11 человек отравились грибами
В Пенсильвании 11 человек отравились грибами - РИА Новости, 12.10.2024
В Пенсильвании 11 человек отравились грибами
По крайней мере 11 человек, в том числе дети, попали в больницу в американском штате Пенсильвания в результате отравления грибами, передает агентство... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T12:50
2024-10-12T12:50
в мире
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. По крайней мере 11 человек, в том числе дети, попали в больницу в американском штате Пенсильвания в результате отравления грибами, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти. "В пятницу дети и взрослые были доставлены в больницу в Пенсильвании после того, как отравились грибами. Сотрудники службы неотложной медицинской помощи отреагировали на сообщение, поступившее около 21.30 (по местному времени - ред.), о том, что 11 человек заболели после употребления грибов в городке Пич-Боттом", - говорится в сообщении. Как сообщает агентство со ссылкой на местные власти, пострадавшие проходят лечение в больнице и находятся в стабильном состоянии.
https://ria.ru/20240930/griby-1975402064.html
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в мире, пенсильвания
В мире, Пенсильвания
В Пенсильвании 11 человек отравились грибами

В Пенсильвании 11 человек были госпитализированы из-за отравления грибами

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. По крайней мере 11 человек, в том числе дети, попали в больницу в американском штате Пенсильвания в результате отравления грибами, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
"В пятницу дети и взрослые были доставлены в больницу в Пенсильвании после того, как отравились грибами. Сотрудники службы неотложной медицинской помощи отреагировали на сообщение, поступившее около 21.30 (по местному времени - ред.), о том, что 11 человек заболели после употребления грибов в городке Пич-Боттом", - говорится в сообщении.
Как сообщает агентство со ссылкой на местные власти, пострадавшие проходят лечение в больнице и находятся в стабильном состоянии.
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В миреПенсильвания
 
 
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