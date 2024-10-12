https://ria.ru/20241012/otravlenie-1977729084.html
В Пенсильвании 11 человек отравились грибами
В Пенсильвании 11 человек отравились грибами - РИА Новости, 12.10.2024
В Пенсильвании 11 человек отравились грибами
По крайней мере 11 человек, в том числе дети, попали в больницу в американском штате Пенсильвания в результате отравления грибами, передает агентство... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T12:50
2024-10-12T12:50
2024-10-12T12:50
в мире
пенсильвания
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. По крайней мере 11 человек, в том числе дети, попали в больницу в американском штате Пенсильвания в результате отравления грибами, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти. "В пятницу дети и взрослые были доставлены в больницу в Пенсильвании после того, как отравились грибами. Сотрудники службы неотложной медицинской помощи отреагировали на сообщение, поступившее около 21.30 (по местному времени - ред.), о том, что 11 человек заболели после употребления грибов в городке Пич-Боттом", - говорится в сообщении. Как сообщает агентство со ссылкой на местные власти, пострадавшие проходят лечение в больнице и находятся в стабильном состоянии.
https://ria.ru/20240930/griby-1975402064.html
пенсильвания
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пенсильвания
В Пенсильвании 11 человек отравились грибами
В Пенсильвании 11 человек были госпитализированы из-за отравления грибами
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
По крайней мере 11 человек, в том числе дети, попали в больницу в американском штате Пенсильвания в результате отравления грибами, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на местные власти.
"В пятницу дети и взрослые были доставлены в больницу в Пенсильвании после того, как отравились грибами. Сотрудники службы неотложной медицинской помощи отреагировали на сообщение, поступившее около 21.30 (по местному времени - ред.), о том, что 11 человек заболели после употребления грибов в городке Пич-Боттом", - говорится в сообщении.
Как сообщает агентство со ссылкой на местные власти, пострадавшие проходят лечение в больнице и находятся в стабильном состоянии.