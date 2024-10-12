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Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления школьников на Камчатке - РИА Новости, 12.10.2024
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10:58 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/otravlenie-1977720646.html
Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления школьников на Камчатке
Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления школьников на Камчатке - РИА Новости, 12.10.2024
Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления школьников на Камчатке
Сальмонелла могла стать причиной отравления учащихся школы в городе Елизово на Камчатке, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T10:58
2024-10-12T10:58
происшествия
здоровье - общество
елизово
камчатка
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт – РИА Новости. Сальмонелла могла стать причиной отравления учащихся школы в городе Елизово на Камчатке, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. "По предварительным результатам лабораторных исследований, в одном продукте и трёх фекалиях от заболевших обнаружена Salmonella spp.", – сообщили в ведомстве. Следственное управление СК России по Камчатскому краю ранее сообщало, что проводит проверку по факту госпитализации с острой кишечной инфекцией 11 школьников. Дети доставлены в медучреждение, также несколько несовершеннолетних проходят амбулаторное лечение.
https://ria.ru/20240627/salmonella-1955962468.html
елизово
камчатка
россия
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происшествия, здоровье - общество, елизово, камчатка, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Здоровье - Общество, Елизово, Камчатка, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления школьников на Камчатке

Роспотребнадзор: причиной отравления детей на Камчатке могла стать сальмонелла

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт – РИА Новости. Сальмонелла могла стать причиной отравления учащихся школы в городе Елизово на Камчатке, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
"По предварительным результатам лабораторных исследований, в одном продукте и трёх фекалиях от заболевших обнаружена Salmonella spp.", – сообщили в ведомстве.
Следственное управление СК России по Камчатскому краю ранее сообщало, что проводит проверку по факту госпитализации с острой кишечной инфекцией 11 школьников. Дети доставлены в медучреждение, также несколько несовершеннолетних проходят амбулаторное лечение.
Прилавок с мясной продукцией - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Россельхознадзор нашел сальмонеллу в свинине из Бразилии
27 июня, 22:12
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоЕлизовоКамчаткаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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