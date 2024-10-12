https://ria.ru/20241012/otravlenie-1977720646.html

Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления школьников на Камчатке

Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления школьников на Камчатке - РИА Новости, 12.10.2024

Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления школьников на Камчатке

Сальмонелла могла стать причиной отравления учащихся школы в городе Елизово на Камчатке, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T10:58

2024-10-12T10:58

2024-10-12T10:58

происшествия

здоровье - общество

елизово

камчатка

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт – РИА Новости. Сальмонелла могла стать причиной отравления учащихся школы в городе Елизово на Камчатке, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. "По предварительным результатам лабораторных исследований, в одном продукте и трёх фекалиях от заболевших обнаружена Salmonella spp.", – сообщили в ведомстве. Следственное управление СК России по Камчатскому краю ранее сообщало, что проводит проверку по факту госпитализации с острой кишечной инфекцией 11 школьников. Дети доставлены в медучреждение, также несколько несовершеннолетних проходят амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20240627/salmonella-1955962468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, здоровье - общество, елизово, камчатка, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом