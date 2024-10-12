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Польская оппозиция решила разработать новую конституцию - РИА Новости, 12.10.2024
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18:18 12.10.2024 (обновлено: 18:27 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/oppozitsija-1977761436.html
Польская оппозиция решила разработать новую конституцию
Польская оппозиция решила разработать новую конституцию - РИА Новости, 12.10.2024
Польская оппозиция решила разработать новую конституцию
Польская оппозиция решила разработать новую конституцию и бороться против изменения Договора о создании Европейского союза, сообщил журналисткам пресс-секретарь РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T18:18
2024-10-12T18:27
в мире
польша
рафал бохенек
ярослав качиньский
дональд туск
право и справедливость
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ВАРШАВА, 12 окт - РИА Новости. Польская оппозиция решила разработать новую конституцию и бороться против изменения Договора о создании Европейского союза, сообщил журналисткам пресс-секретарь партии "Право и справедливость" Рафал Бохенек. В субботу оппозиционные правые партии "Право и справедливость" и "Суверенная Польша" решили объединиться и подписали "идейную декларацию" обеих партий, состоящую из десяти пунктов. От имени "Права и справедливости" ее подписал председатель партии Ярослав Качиньский, а от имени "Суверенной Польши" - исполняющий обязанности председателя Патрик Яки. "В первом пункте декларации обе партии обязуются "работать над созданием новой конституции, которая восстановит государственный порядок в Польше", - рассказал Бохенек. Он добавил, что во втором пункте декларации партии обязались к "ассертивной политике в отношении Европейского союза, а в случае выхода за рамки законов и договоров - к защите польского суверенитета". "В третьем мы обязуемся, в случае принятия в Европейском союзе новой версии договора, организовать общенациональный референдум и активную кампанию против его реализации в Польше", - отметил Бохенек. Четвертый пункт декларации, по его словам, касается "продолжения социальных программ", пятый - отказа от климатических целей Евросоюза, а шестой - "восстановления полной свободы в Польше, в частности свободы слова, свободы выбора автомобиля, квартиры или источников отопления". Бохенек рассказал, что пункт седьмой декларации — это "наше обязательство защищать злотый и бороться с запретом на использование наличных денег". "Пункт восьмой — это приверженность отказу от гендерной идеологии, защите традиционных ценностей и семьи", - добавил он. В девятом пункте партии обязуются "строить хорошие отношения с США". В свою очередь, в десятом пункте речь идет о будущем "привлечении к ответственности" деятелей нынешней правящей коалиции во главе с премьер-министром Дональдом Туском.
https://ria.ru/20240923/polsha-1974191377.html
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https://ria.ru/20240809/pravitelstvo-1965247914.html
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в мире, польша, рафал бохенек, ярослав качиньский, дональд туск, право и справедливость
В мире, Польша, Рафал Бохенек, Ярослав Качиньский, Дональд Туск, Право и справедливость
Польская оппозиция решила разработать новую конституцию

Оппозиционные партии Польши решили объединиться и подписали "идейную декларацию"

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 окт - РИА Новости. Польская оппозиция решила разработать новую конституцию и бороться против изменения Договора о создании Европейского союза, сообщил журналисткам пресс-секретарь партии "Право и справедливость" Рафал Бохенек.
В субботу оппозиционные правые партии "Право и справедливость" и "Суверенная Польша" решили объединиться и подписали "идейную декларацию" обеих партий, состоящую из десяти пунктов. От имени "Права и справедливости" ее подписал председатель партии Ярослав Качиньский, а от имени "Суверенной Польши" - исполняющий обязанности председателя Патрик Яки.
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"В первом пункте декларации обе партии обязуются "работать над созданием новой конституции, которая восстановит государственный порядок в Польше", - рассказал Бохенек.
Он добавил, что во втором пункте декларации партии обязались к "ассертивной политике в отношении Европейского союза, а в случае выхода за рамки законов и договоров - к защите польского суверенитета".
"В третьем мы обязуемся, в случае принятия в Европейском союзе новой версии договора, организовать общенациональный референдум и активную кампанию против его реализации в Польше", - отметил Бохенек.
Четвертый пункт декларации, по его словам, касается "продолжения социальных программ", пятый - отказа от климатических целей Евросоюза, а шестой - "восстановления полной свободы в Польше, в частности свободы слова, свободы выбора автомобиля, квартиры или источников отопления".
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Бохенек рассказал, что пункт седьмой декларации — это "наше обязательство защищать злотый и бороться с запретом на использование наличных денег". "Пункт восьмой — это приверженность отказу от гендерной идеологии, защите традиционных ценностей и семьи", - добавил он.
В девятом пункте партии обязуются "строить хорошие отношения с США". В свою очередь, в десятом пункте речь идет о будущем "привлечении к ответственности" деятелей нынешней правящей коалиции во главе с премьер-министром Дональдом Туском.
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