https://ria.ru/20241012/oppozitsija-1977761436.html

Польская оппозиция решила разработать новую конституцию

Польская оппозиция решила разработать новую конституцию - РИА Новости, 12.10.2024

Польская оппозиция решила разработать новую конституцию

Польская оппозиция решила разработать новую конституцию и бороться против изменения Договора о создании Европейского союза, сообщил журналисткам пресс-секретарь РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T18:18

2024-10-12T18:18

2024-10-12T18:27

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рафал бохенек

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право и справедливость

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ВАРШАВА, 12 окт - РИА Новости. Польская оппозиция решила разработать новую конституцию и бороться против изменения Договора о создании Европейского союза, сообщил журналисткам пресс-секретарь партии "Право и справедливость" Рафал Бохенек. В субботу оппозиционные правые партии "Право и справедливость" и "Суверенная Польша" решили объединиться и подписали "идейную декларацию" обеих партий, состоящую из десяти пунктов. От имени "Права и справедливости" ее подписал председатель партии Ярослав Качиньский, а от имени "Суверенной Польши" - исполняющий обязанности председателя Патрик Яки. "В первом пункте декларации обе партии обязуются "работать над созданием новой конституции, которая восстановит государственный порядок в Польше", - рассказал Бохенек. Он добавил, что во втором пункте декларации партии обязались к "ассертивной политике в отношении Европейского союза, а в случае выхода за рамки законов и договоров - к защите польского суверенитета". "В третьем мы обязуемся, в случае принятия в Европейском союзе новой версии договора, организовать общенациональный референдум и активную кампанию против его реализации в Польше", - отметил Бохенек. Четвертый пункт декларации, по его словам, касается "продолжения социальных программ", пятый - отказа от климатических целей Евросоюза, а шестой - "восстановления полной свободы в Польше, в частности свободы слова, свободы выбора автомобиля, квартиры или источников отопления". Бохенек рассказал, что пункт седьмой декларации — это "наше обязательство защищать злотый и бороться с запретом на использование наличных денег". "Пункт восьмой — это приверженность отказу от гендерной идеологии, защите традиционных ценностей и семьи", - добавил он. В девятом пункте партии обязуются "строить хорошие отношения с США". В свою очередь, в десятом пункте речь идет о будущем "привлечении к ответственности" деятелей нынешней правящей коалиции во главе с премьер-министром Дональдом Туском.

https://ria.ru/20240923/polsha-1974191377.html

https://ria.ru/20240914/migranty-1972706212.html

https://ria.ru/20240809/pravitelstvo-1965247914.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, рафал бохенек, ярослав качиньский, дональд туск, право и справедливость