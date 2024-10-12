https://ria.ru/20241012/odessa-1977777345.html
В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 12.10.2024
В Одессе прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в субботу в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T21:19
2024-10-12T21:19
2024-10-12T21:19
специальная военная операция на украине
одесса
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сумская область
геннадий труханов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Взрыв прозвучал в субботу в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов. "В городе слышен взрыв", - написал Труханов в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на 21.08 мск тревога звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Киевской. Черниговской, Сумской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241012/sumy-1977764802.html
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Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Сумская область, Геннадий Труханов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины