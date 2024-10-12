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В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 12.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/odessa-1977777345.html
В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 12.10.2024
В Одессе прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в субботу в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T21:19
2024-10-12T21:19
специальная военная операция на украине
одесса
россия
сумская область
геннадий труханов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Взрыв прозвучал в субботу в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов. "В городе слышен взрыв", - написал Труханов в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на 21.08 мск тревога звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Киевской. Черниговской, Сумской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241012/sumy-1977764802.html
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одесса, россия, сумская область, геннадий труханов, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Сумская область, Геннадий Труханов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одессе прогремел взрыв

Мэр города Одессы сообщил о взрыве на фоне воздушной тревоги

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Взрыв прозвучал в субботу в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов.
"В городе слышен взрыв", - написал Труханов в своем Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на 21.08 мск тревога звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Киевской. Черниговской, Сумской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Фонтан Европейский возле многоэтажного дома в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
В Сумах прогремел взрыв
Вчера, 19:14
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаРоссияСумская областьГеннадий ТрухановДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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