Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 натовских снарядов, в том числе кассетных
Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили 14 снарядов, в том числе кассетных, "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Калининский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 11.55 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных представительством.
Кроме того, по данным представительства, с 12.25 до 14.10 субботы украинские войска выпустили еще четыре "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и шесть снарядов, включая три кассетных, аналогичного калибра по Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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