https://ria.ru/20241012/obstrel-1977723095.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 12.10.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска утром в субботу атаковали Петровский район Донецка и Горловку, применив артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров и БПЛА, сообщило... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T11:38
2024-10-12T11:38
2024-10-12T11:38
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
петровский район
сцкк
стирол
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска утром в субботу атаковали Петровский район Донецка и Горловку, применив артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров и БПЛА, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.15 (совпадает с мск - ред.) - населённый пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 09.00 - населённый пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БпЛА", - говорится в сообщении представительства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20241012/obstrel-1977699260.html
https://ria.ru/20241011/vsu-1977673794.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, горловка, петровский район, сцкк, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Петровский район, СЦКК, Стирол, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, применив артиллерию натовского калибра и БПЛА