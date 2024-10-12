ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 87 беспилотников
Гладков: ВСУ за сутки обстреляли десять муниципалитетов в Белгородской области
Последствия атаки со сторон ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по 10 муниципалитетам Белгородской области 87 беспилотников, один человек погиб, 11 пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 49 населенных пунктов, выпустив 96 снарядов. В ходе атак также было зафиксировано 87 беспилотников, из которых примерно треть была сбита системой ПВО. В результате обстрела Шебекино один мужчина, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице, еще 11 мирных жителей были ранены. Кроме того, руководитель региона сообщил о смерти жителя села Ясные Зори, который был ранен 20 августа в результате обстрела. За отчетный период под ударом оказались шесть многоквартирных домов, 19 частных домовладений, а также административное и производственное здания. Повреждения также затронули объект связи, нежилое помещение, 10 гаражей и 33 транспортных средства.
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"Над Белгородом системой ПВО сбит один БПЛА самолётного типа… В Борисовском районе по селу Грузское и хутору Казачье-Рудченское выпущены семь беспилотников… В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Карабаново, Кукуевка, Новопетровка, Старый Хутор, а также хутор Бабка атакованы 17 БПЛА, из которых семь сбиты системой ПВО. Без последствий. В Волоконовском районе по сёлам Борисовка и Тишанка, хуторам Екатериновка и Плотвянка выпущено пять БПЛА", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе 18 населенных пунктов атакованы с помощью 25 боеприпасов и 22 беспилотников. Ранены три мирных жителя, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. В Грайворонском округе посёлок Горьковский и четыре села атакованы с помощью 19 снарядов и семи БПЛА. В Краснояружском районе по семи населенным пунктам выпущены 44 снаряда и 11 дронов. Над Прохоровским районом и Яковлевским городским округом системой ПВО сбиты два украинских беспилотника.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Вознесеновка, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка выпущено восемь боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки с помощью 15 БПЛА, из которых восемь были сбиты… Рано утром один из раненых - мужчина, получивший тяжёлое ранение - скончался в больнице. Пять пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения города Белгорода, трое после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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