https://ria.ru/20241012/obstrel-1977721854.html

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 87 беспилотников

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 87 беспилотников - РИА Новости, 12.10.2024

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 87 беспилотников

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по 10 муниципалитетам Белгородской области 87 беспилотников, один человек погиб, 11 пострадали, сообщил глава... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T11:17

2024-10-12T11:17

2024-10-12T11:17

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

белгород

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по 10 муниципалитетам Белгородской области 87 беспилотников, один человек погиб, 11 пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 49 населенных пунктов, выпустив 96 снарядов. В ходе атак также было зафиксировано 87 беспилотников, из которых примерно треть была сбита системой ПВО. В результате обстрела Шебекино один мужчина, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице, еще 11 мирных жителей были ранены. Кроме того, руководитель региона сообщил о смерти жителя села Ясные Зори, который был ранен 20 августа в результате обстрела. За отчетный период под ударом оказались шесть многоквартирных домов, 19 частных домовладений, а также административное и производственное здания. Повреждения также затронули объект связи, нежилое помещение, 10 гаражей и 33 транспортных средства. "Над Белгородом системой ПВО сбит один БПЛА самолётного типа… В Борисовском районе по селу Грузское и хутору Казачье-Рудченское выпущены семь беспилотников… В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Карабаново, Кукуевка, Новопетровка, Старый Хутор, а также хутор Бабка атакованы 17 БПЛА, из которых семь сбиты системой ПВО. Без последствий. В Волоконовском районе по сёлам Борисовка и Тишанка, хуторам Екатериновка и Плотвянка выпущено пять БПЛА", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе 18 населенных пунктов атакованы с помощью 25 боеприпасов и 22 беспилотников. Ранены три мирных жителя, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. В Грайворонском округе посёлок Горьковский и четыре села атакованы с помощью 19 снарядов и семи БПЛА. В Краснояружском районе по семи населенным пунктам выпущены 44 снаряда и 11 дронов. Над Прохоровским районом и Яковлевским городским округом системой ПВО сбиты два украинских беспилотника. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Вознесеновка, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка выпущено восемь боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки с помощью 15 БПЛА, из которых восемь были сбиты… Рано утром один из раненых - мужчина, получивший тяжёлое ранение - скончался в больнице. Пять пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения города Белгорода, трое после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240704/bespilotnik-1957270551.html

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945646235.html

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Дарья Буймова

белгородская область, шебекино, белгород, вячеслав гладков, происшествия