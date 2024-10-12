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Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.10.2024
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 84 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T00:15
2024-10-12T00:15
2024-10-12T00:15
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 84 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Семь обстрелов - на донецком направлении. Двадцать один обстрел - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего выпущены 84 боеприпаса. Сообщается, что ранения получили два мирных жителя, в том числе подросток. В предыдущие сутки были зафиксированы 12 обстрелов.
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донецкая народная республика, сцкк, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, В мире, Украина
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 84 боеприпаса