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СМИ рассказали об оружии, применяемом ВСУ в зоне СВО
СМИ рассказали об оружии, применяемом ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 12.10.2024
СМИ рассказали об оружии, применяемом ВСУ в зоне СВО
Украинские военные используют беспилотники, выбрасывающие раскаленный металл, сообщает газета The New York Times. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T12:44
2024-10-12T12:44
2024-10-12T16:43
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украинские военные используют беспилотники, выбрасывающие раскаленный металл, сообщает газета The New York Times."Украинцы придали новому оружию новую функцию, прикрепив к беспилотникам канистры с термитом и сделав его способным выбрасывать расплавленный металл, который горит при температуре 2427 градусов по Цельсию. Солдаты ВСУ дали им название "дроны-драконы", — говорится в материале.Журналисты утверждают, что применяемый в канистрах беспилотников термит, смесь алюминиевого порошка и оксида железа, после поджога практически невозможно потушить.Украинские военные вопреки предостережению Управления ООН по разоружению используют зажигательное оружие, которое может вызвать огромные разрушения и нанести ущерб окружающей среде. Также ВСУ игнорируют позицию организации Human Rights Watch, напоминающую об "ужасающих" последствиях применения зажигательного оружия с термитной смесью.
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в мире, вооруженные силы украины, оон, human rights watch, украина, политика
В мире, Вооруженные силы Украины, ООН, Human Rights Watch, Украина, Политика
СМИ рассказали об оружии, применяемом ВСУ в зоне СВО
NYT: ВСУ используют беспилотники, выбрасывающие раскаленный металл