https://ria.ru/20241012/neftebaza-1977715192.html

Беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Ровеньках в ЛНР

Беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Ровеньках в ЛНР - РИА Новости, 12.10.2024

Беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Ровеньках в ЛНР

Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике, в результате атаки возник пожар, пострадавших нет, сообщили журналистам в РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T09:14

2024-10-12T09:14

2024-10-12T09:30

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике, в результате атаки возник пожар, пострадавших нет, сообщили журналистам в правительстве региона."Десять вражеских беспилотников атаковали этой ночью нефтебазу в Ровеньках. Восемь из них благодаря оперативным действиям ПВО удалось сбить, и только два достигли цели. В результате удара произошло возгорание одного топливного резервуара. Около 7.00 утра (совпадает с мск) пожар удалось ликвидировать", - сообщили в правительстве.Уточняется, что во время ликвидации пожара ВСУ ещё несколько раз пытались нанести удар по нефтебазе."В результате происшествия жертв и пострадавших нет", - уточнили в правительстве.

https://ria.ru/20241012/bundestag-1977714795.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины