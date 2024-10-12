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Беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Ровеньках в ЛНР - РИА Новости, 12.10.2024
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09:14 12.10.2024 (обновлено: 09:30 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/neftebaza-1977715192.html
Беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Ровеньках в ЛНР
Беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Ровеньках в ЛНР - РИА Новости, 12.10.2024
Беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Ровеньках в ЛНР
Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике, в результате атаки возник пожар, пострадавших нет, сообщили журналистам в РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T09:14
2024-10-12T09:30
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике, в результате атаки возник пожар, пострадавших нет, сообщили журналистам в правительстве региона."Десять вражеских беспилотников атаковали этой ночью нефтебазу в Ровеньках. Восемь из них благодаря оперативным действиям ПВО удалось сбить, и только два достигли цели. В результате удара произошло возгорание одного топливного резервуара. Около 7.00 утра (совпадает с мск) пожар удалось ликвидировать", - сообщили в правительстве.Уточняется, что во время ликвидации пожара ВСУ ещё несколько раз пытались нанести удар по нефтебазе."В результате происшествия жертв и пострадавших нет", - уточнили в правительстве.
https://ria.ru/20241012/bundestag-1977714795.html
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Ровеньках в ЛНР

Беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Ровеньках в ЛНР, произошло возгорание

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике, в результате атаки возник пожар, пострадавших нет, сообщили журналистам в правительстве региона.
"Десять вражеских беспилотников атаковали этой ночью нефтебазу в Ровеньках. Восемь из них благодаря оперативным действиям ПВО удалось сбить, и только два достигли цели. В результате удара произошло возгорание одного топливного резервуара. Около 7.00 утра (совпадает с мск) пожар удалось ликвидировать", - сообщили в правительстве.
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Уточняется, что во время ликвидации пожара ВСУ ещё несколько раз пытались нанести удар по нефтебазе.
"В результате происшествия жертв и пострадавших нет", - уточнили в правительстве.
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