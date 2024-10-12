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Эксперт спрогнозировал среднюю цену нефти Brent в 2024 году - РИА Новости, 12.10.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
07:02 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/neft-1977709512.html
Эксперт спрогнозировал среднюю цену нефти Brent в 2024 году
Эксперт спрогнозировал среднюю цену нефти Brent в 2024 году - РИА Новости, 12.10.2024
Эксперт спрогнозировал среднюю цену нефти Brent в 2024 году
Средняя цена нефти марки Brent в 2024 году составит чуть менее 80 долларов за баррель - на нее, с одной стороны, будут влиять торможение нефтяного спроса в... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T07:02
2024-10-12T07:02
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
ближний восток
цены на нефть
россия
иран
александр новак
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Средняя цена нефти марки Brent в 2024 году составит чуть менее 80 долларов за баррель - на нее, с одной стороны, будут влиять торможение нефтяного спроса в транспортном секторе и рост добычи вне ОПЕК+, а с другой - рост напряженности на Ближнем Востоке, поделился прогнозом с РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидента "Сколково") Сергей Терешкин. "В среднесрочной перспективе на цены будут все сильнее влиять долгосрочные факторы, в том числе торможение нефтяного спроса в транспортном секторе и рост добычи вне ОПЕК+. Однако в краткосрочной перспективе рынку будет оказывать поддержку рост напряженности на Ближнем Востоке. Поэтому среднегодовая цена Brent составит чуть менее 80 долларов за баррель. Для сравнения: по итогам первых девяти месяцев 2024 года средняя цена Brent составила 82,7 доллара за баррель", - сказал эксперт. ОПЕК+ ранее продлил на два месяца добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые планировалось постепенно отменять с октября. Таким образом, планируется, что страны альянса с декабря начнут наращивать добычу в рамках этих договоренностей. Вице-премьер РФ Александр Новак в среду подтвердил эти намерения со стороны ОПЕК+. При этом с начала октября нефтяной рынок "трясет" из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Так, Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить.
https://ria.ru/20241011/premerfitso-1977620317.html
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экономика, ближний восток, цены на нефть, россия, иран, александр новак, опек, сколково, brent
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Ближний Восток, Цены на нефть, Россия, Иран, Александр Новак, ОПЕК, Сколково, Brent
Эксперт спрогнозировал среднюю цену нефти Brent в 2024 году

Эксперт Терешкин: средняя цена Brent в 2024 году составит до $80 за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Средняя цена нефти марки Brent в 2024 году составит чуть менее 80 долларов за баррель - на нее, с одной стороны, будут влиять торможение нефтяного спроса в транспортном секторе и рост добычи вне ОПЕК+, а с другой - рост напряженности на Ближнем Востоке, поделился прогнозом с РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидента "Сколково") Сергей Терешкин.
"В среднесрочной перспективе на цены будут все сильнее влиять долгосрочные факторы, в том числе торможение нефтяного спроса в транспортном секторе и рост добычи вне ОПЕК+. Однако в краткосрочной перспективе рынку будет оказывать поддержку рост напряженности на Ближнем Востоке. Поэтому среднегодовая цена Brent составит чуть менее 80 долларов за баррель. Для сравнения: по итогам первых девяти месяцев 2024 года средняя цена Brent составила 82,7 доллара за баррель", - сказал эксперт.
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ОПЕК+ ранее продлил на два месяца добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые планировалось постепенно отменять с октября. Таким образом, планируется, что страны альянса с декабря начнут наращивать добычу в рамках этих договоренностей. Вице-премьер РФ Александр Новак в среду подтвердил эти намерения со стороны ОПЕК+.
При этом с начала октября нефтяной рынок "трясет" из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Так, Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить.
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