https://ria.ru/20241012/nasilnik-1977740342.html

В Подмосковье прохожие спасли женщину от насильника

В Подмосковье прохожие спасли женщину от насильника - РИА Новости, 12.10.2024

В Подмосковье прохожие спасли женщину от насильника

Женщину в Подмосковье прохожие спасли от насильника, подозреваемый задержан, сообщает главное следственное управления СК России по Московской области в... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T14:59

2024-10-12T14:59

2024-10-12T15:33

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

красногорск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Женщину в Подмосковье прохожие спасли от насильника, подозреваемый задержан, сообщает главное следственное управления СК России по Московской области в Telegram-канале. "Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан гражданин Республики Таджикистан, подозреваемый в совершении преступления против половой свободы местной жительницы с применением физической силы (п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства. По данным ведомства, 10 сентября вечером подозреваемый, находясь на улице в безлюдном и неосвещённом месте городского округа Красногорск, напал на местную жительницу с целью совершить насильственные действия, после чего попытался силой снять с неё одежду, причинив при этом телесные повреждения. В какой-то момент, за женщину заступились прохожие и мужчине удалось скрыться. "Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям нападавшего задержали и доставили в следственный отдел. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения", - добавил СК. Кроме того, подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

https://ria.ru/20241004/moskva-1976447660.html

https://ria.ru/20241001/radikaly-1975720288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), россия, красногорск, следственный комитет россии (ск рф)