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В Подмосковье прохожие спасли женщину от насильника - РИА Новости, 12.10.2024
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14:59 12.10.2024 (обновлено: 15:33 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/nasilnik-1977740342.html
В Подмосковье прохожие спасли женщину от насильника
В Подмосковье прохожие спасли женщину от насильника - РИА Новости, 12.10.2024
В Подмосковье прохожие спасли женщину от насильника
Женщину в Подмосковье прохожие спасли от насильника, подозреваемый задержан, сообщает главное следственное управления СК России по Московской области в... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T14:59
2024-10-12T15:33
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
красногорск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Женщину в Подмосковье прохожие спасли от насильника, подозреваемый задержан, сообщает главное следственное управления СК России по Московской области в Telegram-канале. "Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан гражданин Республики Таджикистан, подозреваемый в совершении преступления против половой свободы местной жительницы с применением физической силы (п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства. По данным ведомства, 10 сентября вечером подозреваемый, находясь на улице в безлюдном и неосвещённом месте городского округа Красногорск, напал на местную жительницу с целью совершить насильственные действия, после чего попытался силой снять с неё одежду, причинив при этом телесные повреждения. В какой-то момент, за женщину заступились прохожие и мужчине удалось скрыться. "Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям нападавшего задержали и доставили в следственный отдел. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения", - добавил СК. Кроме того, подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.
https://ria.ru/20241004/moskva-1976447660.html
https://ria.ru/20241001/radikaly-1975720288.html
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, красногорск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Красногорск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье прохожие спасли женщину от насильника

В Подмосковье прохожие спасли женщину от насильника, подозреваемый задержан

© ГСУ СК России по Московской области/TelegramЗадержан иностранный гражданин, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении жительницы Красногорска
Задержан иностранный гражданин, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении жительницы Красногорска - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© ГСУ СК России по Московской области/Telegram
Задержан иностранный гражданин, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении жительницы Красногорска
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Женщину в Подмосковье прохожие спасли от насильника, подозреваемый задержан, сообщает главное следственное управления СК России по Московской области в Telegram-канале.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан гражданин Республики Таджикистан, подозреваемый в совершении преступления против половой свободы местной жительницы с применением физической силы (п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
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По данным ведомства, 10 сентября вечером подозреваемый, находясь на улице в безлюдном и неосвещённом месте городского округа Красногорск, напал на местную жительницу с целью совершить насильственные действия, после чего попытался силой снять с неё одежду, причинив при этом телесные повреждения. В какой-то момент, за женщину заступились прохожие и мужчине удалось скрыться.
"Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям нападавшего задержали и доставили в следственный отдел. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения", - добавил СК.
Кроме того, подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияКрасногорскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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