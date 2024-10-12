В Подмосковье прохожие спасли женщину от насильника
В Подмосковье прохожие спасли женщину от насильника, подозреваемый задержан
© ГСУ СК России по Московской области/TelegramЗадержан иностранный гражданин, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении жительницы Красногорска
Задержан иностранный гражданин, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении жительницы Красногорска
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Женщину в Подмосковье прохожие спасли от насильника, подозреваемый задержан, сообщает главное следственное управления СК России по Московской области в Telegram-канале.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан гражданин Республики Таджикистан, подозреваемый в совершении преступления против половой свободы местной жительницы с применением физической силы (п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
По данным ведомства, 10 сентября вечером подозреваемый, находясь на улице в безлюдном и неосвещённом месте городского округа Красногорск, напал на местную жительницу с целью совершить насильственные действия, после чего попытался силой снять с неё одежду, причинив при этом телесные повреждения. В какой-то момент, за женщину заступились прохожие и мужчине удалось скрыться.
"Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям нападавшего задержали и доставили в следственный отдел. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения", - добавил СК.
Кроме того, подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.