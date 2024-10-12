https://ria.ru/20241012/nagrada-1977732855.html

Командиру взвода из Уфы присвоили звание Героя России посмертно

Командиру взвода из Уфы присвоили звание Героя России посмертно - РИА Новости, 12.10.2024

Командиру взвода из Уфы присвоили звание Героя России посмертно

Командиру мотострелкового взвода старшему лейтенанту Ильдару Суфиярову из Уфы присвоили звание Героя России посмертно, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T13:50

2024-10-12T13:50

2024-10-12T15:18

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УФА, 12 окт — РИА Новости. Командиру мотострелкового взвода старшему лейтенанту Ильдару Суфиярову из Уфы присвоили звание Героя России посмертно, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в Telegram-канале. "Уфимцу Ильдару Суфиярову указом президента страны присвоено звание Героя России (посмертно)", — написал он.По словам Хабирова, военнослужащий заключил контракт с Министерством обороны в мае прошлого года. В зоне спецоперации он руководил 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты полка "Башкортостан".В апреле 2024 года Суфияров и его сослуживцы в течение нескольких часов удерживали позиции. При отражении атак противника старший лейтенант остался в одиночестве. Не желая попасть в плен, он подорвал гранатой себя и трех украинских боевиков. Глава Башкирии подчеркнул, что о военнослужащем будут помнить как о храбром солдате с несгибаемой волей и твердым характером. По его словам, Суфияров грамотно командовал подчиненными, часто выполняя задачи под постоянным огнем со стороны ВСУ.Хабиров поблагодарил президента Владимира Путина и главу Минобороны Андрея Белоусова за то, что они поддержали инициативу о присвоении Суфиярову этого звания. Он также добавил, что власти непременно помогут его родным и близким.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, уфа, радий хабиров, владимир путин, андрей белоусов, вооруженные силы украины