Командиру взвода из Уфы присвоили звание Героя России посмертно
Путин присвоил звание Героя России посмертно уфимцу Ильдару Суфиярову
© Фото : Радий Хабиров/TelegramСтаршему лейтенанту Ильдару Суфиярову присвоено звание Героя России (посмертно)
Старшему лейтенанту Ильдару Суфиярову присвоено звание Героя России (посмертно)
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УФА, 12 окт — РИА Новости. Командиру мотострелкового взвода старшему лейтенанту Ильдару Суфиярову из Уфы присвоили звание Героя России посмертно, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в Telegram-канале.
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"Уфимцу Ильдару Суфиярову указом президента страны присвоено звание Героя России (посмертно)", — написал он.
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По словам Хабирова, военнослужащий заключил контракт с Министерством обороны в мае прошлого года. В зоне спецоперации он руководил 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты полка "Башкортостан".
В апреле 2024 года Суфияров и его сослуживцы в течение нескольких часов удерживали позиции. При отражении атак противника старший лейтенант остался в одиночестве. Не желая попасть в плен, он подорвал гранатой себя и трех украинских боевиков.
Глава Башкирии подчеркнул, что о военнослужащем будут помнить как о храбром солдате с несгибаемой волей и твердым характером. По его словам, Суфияров грамотно командовал подчиненными, часто выполняя задачи под постоянным огнем со стороны ВСУ.
Хабиров поблагодарил президента Владимира Путина и главу Минобороны Андрея Белоусова за то, что они поддержали инициативу о присвоении Суфиярову этого звания. Он также добавил, что власти непременно помогут его родным и близким.