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Командиру взвода из Уфы присвоили звание Героя России посмертно - РИА Новости, 12.10.2024
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13:50 12.10.2024 (обновлено: 15:18 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/nagrada-1977732855.html
Командиру взвода из Уфы присвоили звание Героя России посмертно
Командиру взвода из Уфы присвоили звание Героя России посмертно - РИА Новости, 12.10.2024
Командиру взвода из Уфы присвоили звание Героя России посмертно
Командиру мотострелкового взвода старшему лейтенанту Ильдару Суфиярову из Уфы присвоили звание Героя России посмертно, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T13:50
2024-10-12T15:18
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УФА, 12 окт — РИА Новости. Командиру мотострелкового взвода старшему лейтенанту Ильдару Суфиярову из Уфы присвоили звание Героя России посмертно, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в Telegram-канале. &quot;Уфимцу Ильдару Суфиярову указом президента страны присвоено звание Героя России (посмертно)&quot;, — написал он.По словам Хабирова, военнослужащий заключил контракт с Министерством обороны в мае прошлого года. В зоне спецоперации он руководил 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты полка "Башкортостан".В апреле 2024 года Суфияров и его сослуживцы в течение нескольких часов удерживали позиции. При отражении атак противника старший лейтенант остался в одиночестве. Не желая попасть в плен, он подорвал гранатой себя и трех украинских боевиков. Глава Башкирии подчеркнул, что о военнослужащем будут помнить как о храбром солдате с несгибаемой волей и твердым характером. По его словам, Суфияров грамотно командовал подчиненными, часто выполняя задачи под постоянным огнем со стороны ВСУ.Хабиров поблагодарил президента Владимира Путина и главу Минобороны Андрея Белоусова за то, что они поддержали инициативу о присвоении Суфиярову этого звания. Он также добавил, что власти непременно помогут его родным и близким.
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безопасность, россия, уфа, радий хабиров, владимир путин, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Уфа, Радий Хабиров, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
Командиру взвода из Уфы присвоили звание Героя России посмертно

Путин присвоил звание Героя России посмертно уфимцу Ильдару Суфиярову

© Фото : Радий Хабиров/TelegramСтаршему лейтенанту Ильдару Суфиярову присвоено звание Героя России (посмертно)
Старшему лейтенанту Ильдару Суфиярову присвоено звание Героя России (посмертно) - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Фото : Радий Хабиров/Telegram
Старшему лейтенанту Ильдару Суфиярову присвоено звание Героя России (посмертно)
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УФА, 12 окт — РИА Новости. Командиру мотострелкового взвода старшему лейтенанту Ильдару Суфиярову из Уфы присвоили звание Героя России посмертно, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в Telegram-канале.
«

"Уфимцу Ильдару Суфиярову указом президента страны присвоено звание Героя России (посмертно)", — написал он.

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По словам Хабирова, военнослужащий заключил контракт с Министерством обороны в мае прошлого года. В зоне спецоперации он руководил 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты полка "Башкортостан".
В апреле 2024 года Суфияров и его сослуживцы в течение нескольких часов удерживали позиции. При отражении атак противника старший лейтенант остался в одиночестве. Не желая попасть в плен, он подорвал гранатой себя и трех украинских боевиков.
Глава Башкирии подчеркнул, что о военнослужащем будут помнить как о храбром солдате с несгибаемой волей и твердым характером. По его словам, Суфияров грамотно командовал подчиненными, часто выполняя задачи под постоянным огнем со стороны ВСУ.
Хабиров поблагодарил президента Владимира Путина и главу Минобороны Андрея Белоусова за то, что они поддержали инициативу о присвоении Суфиярову этого звания. Он также добавил, что власти непременно помогут его родным и близким.
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БезопасностьРоссияУфаРадий ХабировВладимир ПутинАндрей БелоусовВооруженные силы Украины
 
 
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