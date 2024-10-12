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В Москве проведут промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем - РИА Новости, 12.10.2024
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13:23 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/moskva-1977730862.html
В Москве проведут промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем
В Москве проведут промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем - РИА Новости, 12.10.2024
В Москве проведут промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем
Специалисты комплекса городского хозяйства в субботу проводят промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T13:23
2024-10-12T13:23
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в субботу проводят промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня в столице проводится промывка с концентрированным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Согласно технологии, вначале промоем все объекты с моющим средством, затем смоем его обычной водой", – приводит его слова Telegram-канал комплекса городского хозяйства. Отмечается, что промывки со специальным шампунем проводятся весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Применяемое средство безопасно для людей и окружающей среды, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. "В работах задействуем необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники. К промывке приступили в 12.00. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20241010/moskva-1977375709.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве проведут промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем

Бирюков: в Москве проводят промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПромывка дорог и тротуаров с использованием специального моющего средства
Промывка дорог и тротуаров с использованием специального моющего средства - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Промывка дорог и тротуаров с использованием специального моющего средства. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в субботу проводят промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня в столице проводится промывка с концентрированным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Согласно технологии, вначале промоем все объекты с моющим средством, затем смоем его обычной водой", – приводит его слова Telegram-канал комплекса городского хозяйства.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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Отмечается, что промывки со специальным шампунем проводятся весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Применяемое средство безопасно для людей и окружающей среды, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
"В работах задействуем необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники. К промывке приступили в 12.00. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - уточняется в сообщении.
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