https://ria.ru/20241012/moskva-1977730862.html

В Москве проведут промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем

В Москве проведут промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем - РИА Новости, 12.10.2024

В Москве проведут промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем

Специалисты комплекса городского хозяйства в субботу проводят промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T13:23

2024-10-12T13:23

2024-10-12T13:23

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в субботу проводят промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня в столице проводится промывка с концентрированным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Согласно технологии, вначале промоем все объекты с моющим средством, затем смоем его обычной водой", – приводит его слова Telegram-канал комплекса городского хозяйства. Отмечается, что промывки со специальным шампунем проводятся весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Применяемое средство безопасно для людей и окружающей среды, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. "В работах задействуем необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники. К промывке приступили в 12.00. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20241010/moskva-1977375709.html

https://ria.ru/20241009/biryukov-1977141932.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков