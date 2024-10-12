https://ria.ru/20241012/moldaviya-1977765368.html

Россия не представляет для Молдавии риска, заявил кандидат в президенты

Россия не представляет для Молдавии риска, заявил кандидат в президенты - РИА Новости, 12.10.2024

Россия не представляет для Молдавии риска, заявил кандидат в президенты

Никакого риска Россия для Молдавии не представляет, заявил кандидат на выборах президента республики Александр Стояногло. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T19:20

2024-10-12T19:20

2024-10-12T19:29

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КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости. Никакого риска Россия для Молдавии не представляет, заявил кандидат на выборах президента республики Александр Стояногло. Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами. "Убежден, что никакого риска РФ для нас не представляет. Все это появляется в предвыборные кампании и используется для того, чтобы делить людей. 30 лет в каждой предвыборной кампании мы слышим о русских танках, об угрозах со стороны Румынии и так далее. Проблемы не в Румынии и не в Москве. Проблемы здесь, внутри нашего общества", - написал Стояногло в своем Telegram-канале. По его словам, во власти находятся политики, которые делают все возможное, чтобы разделить общество, противопоставить людей друг другу. "Мы должны уйти от этого и строить другую страну. Страну, где простые граждане-руководители возьмут на себя ответственность за модернизацию нашего государства", - пояснил он. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: это, помимо Стояногло, действующая глава республики Майи Санду, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20241011/ssha-1977667894.html

https://ria.ru/20241011/moldavija-1977669567.html

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россия, молдавия, москва, майя санду, ион кику, ирина влах, евросоюз, наша партия, в мире