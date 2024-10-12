https://ria.ru/20241012/moldaviya-1977732595.html

Полиция не пустила митингующих в Кишиневе к администрации президента

Полиция не пустила митингующих в Кишиневе к администрации президента - РИА Новости, 12.10.2024

Полиция не пустила митингующих в Кишиневе к администрации президента

Сотрудники полиции не пустили участников "марша кастрюль" к администрации президента Молдавии из-за распоряжения мэрии Кишинева, сообщил лидер молодежного... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T13:46

2024-10-12T13:46

2024-10-12T14:59

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КИШИНЕВ, 12 окт — РИА Новости. Сотрудники полиции не пустили участников "марша кастрюль" к администрации президента Молдавии из-за распоряжения мэрии Кишинева, сообщил лидер молодежного движения "Победа молодых" Юрий Витнянский. "Из-за распоряжения мэра Кишинева (Иона Чебана. — Прим. ред.) полиция не пустила нас к зданию президентуры. В центре проходит другое мероприятие. Но позади нас (в зоне, прилегающей к президентскому дворцу. — Прим. ред.) нет ни одного человека. Мы понимаем, что мэр делает это для того, чтобы митингующие не могли подойти к зданию, где сидит президент, и высказать свое мнение", — отметил он. В итоге колонна направилась к офису правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент страны Майя Санду. Движение "Победа молодых" в субботу проводит в центре Кишинева народный марш. Активисты бьют по кастрюлям, протестуя против бедственного положения жителей Молдавии и пустых обещаний нынешних властей. Колонна стартовала от здания Конституционного суда. Участники намеревались пройти по центральной улице Кишинева до здания администрации президента, однако туда их не пустила полиция, сославшись на распоряжение городской мэрии. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабинета министров и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют их в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В свою очередь, сами власти запретили оппозиционную партию "Шор", а представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20241011/moldavija-1977669567.html

https://ria.ru/20240922/moldaviya-1974098845.html

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Попытка участников "Марша голодных" в Кишиневе попасть к администрации президента Полиция не пустила участников «Марша голодных» в Кишиневе к администрации президента 2024-10-12T13:46 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, майя санду, ион чебан, возрождение