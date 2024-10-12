https://ria.ru/20241012/minzdrav-1977702464.html
Минздрав разработал план по увеличению возрастного порога продажи алкоголя
Минздрав разработал план по увеличению возрастного порога продажи алкоголя - РИА Новости, 12.10.2024
Минздрав разработал план по увеличению возрастного порога продажи алкоголя
Минздрав России прорабатывает вопрос возможного увеличения возрастного порога при продаже алкоголя, указано в ответе ведомства депутату Госдумы Султану... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T02:18
2024-10-12T02:18
2024-10-12T10:43
россия
султан хамзаев
общество
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Минздрав России прорабатывает вопрос возможного увеличения возрастного порога при продаже алкоголя, указано в ответе ведомства депутату Госдумы Султану Хамзаеву, документ есть в распоряжении РИА Новости. "В отношении инициативы по запрету продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, отмечаем, что Минздравом России разработан проект плана мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года и на дальнейшую перспективу", — сказано в ответе Минздрава депутату.Хамзаев ранее обратился в министерство с предложением поднять возрастной порог продажи алкогольной продукции до 21 года. В ведомстве добавили, что в план включена проработка возможности повышения минимального возраста, при достижении которого будет разрешена продажа крепкой алкогольной продукции.Сейчас завершаются регламентные процедуры по утверждению плана, отметили в Минздраве.
https://radiosputnik.ru/20240911/alkogol-1972097149.html
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россия, султан хамзаев, общество
Россия, Султан Хамзаев, Общество
Минздрав разработал план по увеличению возрастного порога продажи алкоголя
Минздрав прорабатывает возможное увеличение возрастного порога продажи алкоголя
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Минздрав России прорабатывает вопрос возможного увеличения возрастного порога при продаже алкоголя, указано в ответе ведомства депутату Госдумы Султану Хамзаеву, документ есть в распоряжении РИА Новости.
«
"В отношении инициативы по запрету продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, отмечаем, что Минздравом России разработан проект плана мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года и на дальнейшую перспективу", — сказано в ответе Минздрава депутату.
Хамзаев ранее обратился в министерство с предложением поднять возрастной порог продажи алкогольной продукции до 21 года.
В ведомстве добавили, что в план включена проработка возможности повышения минимального возраста, при достижении которого будет разрешена продажа крепкой алкогольной продукции.
Сейчас завершаются регламентные процедуры по утверждению плана, отметили в Минздраве.