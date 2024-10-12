Рейтинг@Mail.ru
Минздрав подготовил проект Программы госгарантий бесплатной медпомощи - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:04 12.10.2024 (обновлено: 00:05 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/minzdrav-1977698648.html
Минздрав подготовил проект Программы госгарантий бесплатной медпомощи
Минздрав подготовил проект Программы госгарантий бесплатной медпомощи - РИА Новости, 12.10.2024
Минздрав подготовил проект Программы госгарантий бесплатной медпомощи
Минздрав России подготовил проект Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год, предусмотрено увеличение... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T00:04
2024-10-12T00:05
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_6f926c4b0ad041696dbd0752c26485b7.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минздрав России подготовил проект Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год, предусмотрено увеличение расходов на оказание всех видов медицинской помощи, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения. Проект программы опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Минздравом России подготовлен проект Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", - говорится в сообщении. В программе предусмотрено увеличение расходов на оказание всех видов медицинской помощи, предоставляемых гражданам бесплатно, в том числе в рамках профилактических осмотров, медицинской реабилитации, лечения в стационарах, уточнили в пресс-службе. Планируется также увеличить объемы оказания медицинской помощи по оценке здоровья граждан репродуктивного возраста - впервые комплексное обследование смогут пройти более 19 миллионов человек, отметили в министерстве. Кроме того, значительно увеличены объемы медицинской помощи на проведение отдельных наиболее затратоемких диагностических исследований, подчеркнули в пресс-службе. Расширяются и возможности применения технологий искусственного интеллекта в рамках систем поддержки принятия врачебных решений при проведении функциональных исследований, таких как маммография, рентгенография, флюорография грудной клетки, компьютерная томография органов грудной клетки и головного мозга, уточнили в Минздраве. Проект Программы госгарантий предусматривает усиление роли телемедицинских консультаций для приближения ко всем гражданам вне зависимости от региона узкопрофильной квалифицированной помощи, оказываемой в том числе и ведущими научными центрами страны, добавили в пресс-службе. В 2,5 раза по сравнению с 2024 годом планируется увеличить охват лечением больных с вирусным гепатитом С, что минимизирует риски распространения данного заболевания, следует из проекта. Программой предусмотрено 103 329 случаев ЭКО, что на 13% больше, чем в текущем году, пояснили в Минздраве. Увеличится доступность и онкологической помощи: предусмотрен по сравнению с прошлым годом рост объемов медицинской помощи в дневном стационаре на 18%, в круглосуточном - на 12,7%, сообщили в пресс-службе. Сохранится порядок внеочередного получения медицинской помощи ветеранами боевых действий, отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240918/rak-1973463036.html
https://ria.ru/20240910/moshennichestvo-1971938663.html
https://ria.ru/20240923/volodin-1974187077.html
https://ria.ru/20240808/putin-1965048938.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_012763dfe64ff0967b58a7710179014f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Минздрав подготовил проект Программы госгарантий бесплатной медпомощи

Минздрав подготовил проект Программы гарантий бесплатной медпомощи на 2025 год

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минздрав России подготовил проект Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год, предусмотрено увеличение расходов на оказание всех видов медицинской помощи, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
Проект программы опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Врач разговаривает с ребенком с раком - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Минздрав предложил расширить онкоскрининги в России
18 сентября, 16:56
"Минздравом России подготовлен проект Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", - говорится в сообщении.
В программе предусмотрено увеличение расходов на оказание всех видов медицинской помощи, предоставляемых гражданам бесплатно, в том числе в рамках профилактических осмотров, медицинской реабилитации, лечения в стационарах, уточнили в пресс-службе.
Планируется также увеличить объемы оказания медицинской помощи по оценке здоровья граждан репродуктивного возраста - впервые комплексное обследование смогут пройти более 19 миллионов человек, отметили в министерстве.
Кроме того, значительно увеличены объемы медицинской помощи на проведение отдельных наиболее затратоемких диагностических исследований, подчеркнули в пресс-службе.
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Минздрав предупредил о новой схеме мошенничества с установкой приложения
10 сентября, 20:40
Расширяются и возможности применения технологий искусственного интеллекта в рамках систем поддержки принятия врачебных решений при проведении функциональных исследований, таких как маммография, рентгенография, флюорография грудной клетки, компьютерная томография органов грудной клетки и головного мозга, уточнили в Минздраве.
Проект Программы госгарантий предусматривает усиление роли телемедицинских консультаций для приближения ко всем гражданам вне зависимости от региона узкопрофильной квалифицированной помощи, оказываемой в том числе и ведущими научными центрами страны, добавили в пресс-службе.
В 2,5 раза по сравнению с 2024 годом планируется увеличить охват лечением больных с вирусным гепатитом С, что минимизирует риски распространения данного заболевания, следует из проекта.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Володин призвал создать единую правовую базу для оказания медпомощи
23 сентября, 11:20
Программой предусмотрено 103 329 случаев ЭКО, что на 13% больше, чем в текущем году, пояснили в Минздраве.
Увеличится доступность и онкологической помощи: предусмотрен по сравнению с прошлым годом рост объемов медицинской помощи в дневном стационаре на 18%, в круглосуточном - на 12,7%, сообщили в пресс-службе.
Сохранится порядок внеочередного получения медицинской помощи ветеранами боевых действий, отметили в министерстве.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин расширил круг лиц, которые могут оказывать медпомощь
8 августа, 21:02
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала