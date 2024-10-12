Рейтинг@Mail.ru
Польша хочет приостановить предоставление убежища мигрантам - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 12.10.2024 (обновлено: 14:51 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/migranty-1977730412.html
Польша хочет приостановить предоставление убежища мигрантам
Польша хочет приостановить предоставление убежища мигрантам - РИА Новости, 12.10.2024
Польша хочет приостановить предоставление убежища мигрантам
Польша хочет временно приостановить предоставление убежища мигрантам, заявил премьер-министр страны Дональд Туск, выступая на съезде своей партии "Гражданская... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T13:21
2024-10-12T14:51
в мире
польша
белоруссия
минск
дональд туск
александр лукашенко
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150608/25/1506082542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b95d7049e2bfba355498e6267abf8846.jpg
ВАРШАВА, 12 окт — РИА Новости. Польша хочет временно приостановить предоставление убежища мигрантам, заявил премьер-министр страны Дональд Туск, выступая на съезде своей партии "Гражданская платформа" в Варшаве."Я сегодня громко скажу, что одним из элементов миграционной стратегии будет временное территориальное приостановление права на убежище. Я буду добиваться в Европе признания такого решения", — сказал он. Туск уточнил, что разработал новую миграционную стратегию своей страны, которую представит на ближайшем заседании кабмина. "Мы хорошо знаем, как это право на убежище используется часто вопреки сути права на убежище", — добавил он. Политик пообещал, что, приняв миграционную стратегию, Польша резко снизит уровень нелегальной миграции до минимума. Также Варшава избавится от практик, которые де-факто не соответствуют ее интересам и нарушают безопасность страны и ее населения. По его словам, Польша ликвидирует эти механизмы, чтобы полностью восстановить контроль "над тем, кто приезжает и зачем приезжает, насколько он может быть полезен".Туск добавил, что страна примет только тех мигрантов, которые хотят интегрироваться."Если в Польшу кто-то хочет приехать навсегда, надолго, учиться, жить здесь, то он должен уважать наши стандарты, польские обычаи, должен хотеть интегрироваться", — сказал политик.В качестве негативного примера отсутствия интеграции приезжих он привел Германию. По его словам, ФРГ много лет стягивала очень много мигрантов, исходя из экономических интересов, но "забыла про интеграционный момент".Он также подчеркнул, что Польша не согласится на европейский пакт о релокации нелегальных мигрантов.&quot;Усиливая границу, даже если я буду получать по голове, я буду абсолютно твердым. Мы не будем внедрять никаких европейских идей, если будем знать, что они угрожают нашей безопасности. &lt;...&gt; Никто меня не заставит и не убедит&quot;, — сказал Туск.Еврокомиссия ранее выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС.
https://ria.ru/20241011/polsha-1977692336.html
https://ria.ru/20240925/polsha-1974617123.html
https://ria.ru/20241004/migranty-1976234576.html
https://ria.ru/20240606/polsha-1950964233.html
польша
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150608/25/1506082542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc1148a532cb1f29240a93839668aebc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, белоруссия, минск, дональд туск, александр лукашенко, евросоюз
В мире, Польша, Белоруссия, Минск, Дональд Туск, Александр Лукашенко, Евросоюз
Польша хочет приостановить предоставление убежища мигрантам

Премьер Польши Туск: страна хочет приостановить предоставление убежища мигрантам

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Варшава. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 12 окт — РИА Новости. Польша хочет временно приостановить предоставление убежища мигрантам, заявил премьер-министр страны Дональд Туск, выступая на съезде своей партии "Гражданская платформа" в Варшаве.
«
"Я сегодня громко скажу, что одним из элементов миграционной стратегии будет временное территориальное приостановление права на убежище. Я буду добиваться в Европе признания такого решения", — сказал он.
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Польше назвали цель американской базы ПРО в Редзикове
11 октября, 22:48
Туск уточнил, что разработал новую миграционную стратегию своей страны, которую представит на ближайшем заседании кабмина.
"Мы хорошо знаем, как это право на убежище используется часто вопреки сути права на убежище", — добавил он.
Политик пообещал, что, приняв миграционную стратегию, Польша резко снизит уровень нелегальной миграции до минимума. Также Варшава избавится от практик, которые де-факто не соответствуют ее интересам и нарушают безопасность страны и ее населения. По его словам, Польша ликвидирует эти механизмы, чтобы полностью восстановить контроль "над тем, кто приезжает и зачем приезжает, насколько он может быть полезен".
Беженец - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В Польше "гражданский патруль" напал на хостел с мигрантами
25 сентября, 14:41
Туск добавил, что страна примет только тех мигрантов, которые хотят интегрироваться.
«
"Если в Польшу кто-то хочет приехать навсегда, надолго, учиться, жить здесь, то он должен уважать наши стандарты, польские обычаи, должен хотеть интегрироваться", — сказал политик.
В качестве негативного примера отсутствия интеграции приезжих он привел Германию. По его словам, ФРГ много лет стягивала очень много мигрантов, исходя из экономических интересов, но "забыла про интеграционный момент".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Мигранты раскололи страну
4 октября, 08:00
Он также подчеркнул, что Польша не согласится на европейский пакт о релокации нелегальных мигрантов.
«

"Усиливая границу, даже если я буду получать по голове, я буду абсолютно твердым. Мы не будем внедрять никаких европейских идей, если будем знать, что они угрожают нашей безопасности. <...> Никто меня не заставит и не убедит", — сказал Туск.

Еврокомиссия ранее выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов.
Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС.
Польский пограничник на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Минобороны Польши поддержало солдат, стрелявших по нелегальным мигрантам
6 июня, 12:50
 
В миреПольшаБелоруссияМинскДональд ТускАлександр ЛукашенкоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала