https://ria.ru/20241012/migranty-1977730412.html

Польша хочет приостановить предоставление убежища мигрантам

Польша хочет приостановить предоставление убежища мигрантам - РИА Новости, 12.10.2024

Польша хочет приостановить предоставление убежища мигрантам

Польша хочет временно приостановить предоставление убежища мигрантам, заявил премьер-министр страны Дональд Туск, выступая на съезде своей партии "Гражданская... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T13:21

2024-10-12T13:21

2024-10-12T14:51

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ВАРШАВА, 12 окт — РИА Новости. Польша хочет временно приостановить предоставление убежища мигрантам, заявил премьер-министр страны Дональд Туск, выступая на съезде своей партии "Гражданская платформа" в Варшаве."Я сегодня громко скажу, что одним из элементов миграционной стратегии будет временное территориальное приостановление права на убежище. Я буду добиваться в Европе признания такого решения", — сказал он. Туск уточнил, что разработал новую миграционную стратегию своей страны, которую представит на ближайшем заседании кабмина. "Мы хорошо знаем, как это право на убежище используется часто вопреки сути права на убежище", — добавил он. Политик пообещал, что, приняв миграционную стратегию, Польша резко снизит уровень нелегальной миграции до минимума. Также Варшава избавится от практик, которые де-факто не соответствуют ее интересам и нарушают безопасность страны и ее населения. По его словам, Польша ликвидирует эти механизмы, чтобы полностью восстановить контроль "над тем, кто приезжает и зачем приезжает, насколько он может быть полезен".Туск добавил, что страна примет только тех мигрантов, которые хотят интегрироваться."Если в Польшу кто-то хочет приехать навсегда, надолго, учиться, жить здесь, то он должен уважать наши стандарты, польские обычаи, должен хотеть интегрироваться", — сказал политик.В качестве негативного примера отсутствия интеграции приезжих он привел Германию. По его словам, ФРГ много лет стягивала очень много мигрантов, исходя из экономических интересов, но "забыла про интеграционный момент".Он также подчеркнул, что Польша не согласится на европейский пакт о релокации нелегальных мигрантов."Усиливая границу, даже если я буду получать по голове, я буду абсолютно твердым. Мы не будем внедрять никаких европейских идей, если будем знать, что они угрожают нашей безопасности. <...> Никто меня не заставит и не убедит", — сказал Туск.Еврокомиссия ранее выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС.

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https://ria.ru/20240925/polsha-1974617123.html

https://ria.ru/20241004/migranty-1976234576.html

https://ria.ru/20240606/polsha-1950964233.html

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Варвара Скокшина

в мире, польша, белоруссия, минск, дональд туск, александр лукашенко, евросоюз