https://ria.ru/20241012/mgu-1977711880.html

В Словении закрыли единственный европейский филиал МГУ

В Словении закрыли единственный европейский филиал МГУ - РИА Новости, 12.10.2024

В Словении закрыли единственный европейский филиал МГУ

Единственный европейский филиал Московского государственного университета, расположенный в городе Копер в Словении, ликвидирован по инициативе зарубежной... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T08:15

2024-10-12T08:15

2024-10-12T10:31

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Единственный европейский филиал Московского государственного университета, расположенный в городе Копер в Словении, ликвидирован по инициативе зарубежной стороны, сообщил РИА Новости ректор МГУ Виктор Садовничий. "Филиал МГУ в городе Копер был открыт нами по их просьбе (Словении. — Прим. ред.), нам поступило письмо от руководства университета-партнера о том, что закрыли филиал. Не мы закрывали. Министерство (Минобрнауки России. — Прим. ред.) к этому не имеет никакого отношения, МГУ тоже. Мы сообщили, что письмо получили", — сказал он. По словам ректора вуза, МГУ никогда не отказывался от международного сотрудничества и не выступал с инициативами, направленными на ухудшение отношений. "Надо сотрудничать, я выступаю за то, чтобы всякую возможность, которая есть, использовать. Например, мы на Дне первокурсника вручали высшие награды Московского университета — звания почетного профессора. Одну награду вручили иностранному гражданину, вторую — нашему ученому. Так вот, иностранный гражданин — гражданин Германии, наш выпускник, выдающийся человек, он приехал, мы вручили ему, это знак сотрудничества", — рассказал Садовничий. Он отметил, что сейчас в Словакии проходит конференция по русскому языку, там находятся делегация России и представители других стран. "Мы стараемся сотрудничать, где это возможно, и готовы к сотрудничеству, не мы выступаем с инициативой ухудшения отношений", — заключил ректор.В феврале 2017 года глава МИД Словении во время визита в Москву подписал с ректором МГУ Виктором Садовничим меморандум о взаимопонимании об общих принципах создания словенского филиала МГУ. Филиал российского вуза в Словении стал его первым зарубежным представительством в Европе, функционируя на базе Приморского университета в Копере.

https://ria.ru/20240914/evropa-1972572270.html

https://ria.ru/20241008/es-1976948373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, словения, россия, москва, виктор садовничий