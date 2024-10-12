Рейтинг@Mail.ru
МЧС готовит методики обследования затопленных опасных объектов - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/mchs-1977714583.html
МЧС готовит методики обследования затопленных опасных объектов
МЧС готовит методики обследования затопленных опасных объектов - РИА Новости, 12.10.2024
МЧС готовит методики обследования затопленных опасных объектов
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) приступили к разработке... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T09:02
2024-10-12T09:02
россия
карское море
новая земля
внии гочс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) приступили к разработке методик измерения радиоактивности окружающей среды для мониторинга затопленных потенциально опасных подводных объектов и проведения работ с использованием телеуправляемых необитаемых аппаратов. "Важным направлением деятельности ВНИИ ГОЧС является разработка методик измерения радиоактивности окружающей среды. Эти исследования направлены на оценку рисков, связанных с потенциально опасными подводными объектами, а также на создание методических рекомендаций для проведения подводных работ специального назначения, включая использование телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что в этом году ученые института разработали рекомендации по инженерной защите объектов МЧС России от беспилотных воздушных средств нападения, а также продолжили работу по обязательной сертификации средств оповещения в целях транспортной безопасности. Специалисты ВНИИ ГОЧС, кроме того, подготовили в третьем квартале текущего года 207 прогнозов чрезвычайных ситуаций, в том числе 97 бюллетеней, связанных с гидрологической и пожароопасной обстановкой на территории России. Показатель оправдываемости прогнозов ЧС составил 92%. "Сегодня институт разрабатывает "Программу подготовки специалистов в области мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера" для дистанционного обучения, которая уже рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической секции научно-технического совета института. Завершается разработка материалов содержательного контента для подготовки электронного курса программы", - резюмирует ВНИИ ГОЧС. Формирование реестра подводных потенциально опасных объектов, затопленных во внутренних водах и территориальном море России, возложено на МЧС соответствующим постановлением правительства РФ. Как сообщало ведомство, в реестр включили более 24 тысяч единичных объектов. Они содержат твердые радиоактивные отходы и находятся в основном на глубинах до 500 метров. В разные годы в четырех заливах Карского моря были захоронены многочисленные объекты после испытаний ядерного оружия на Новой Земле, части атомного ледокола "Ленин", в том числе его ядерный реактор, а также атомная подводная лодка К-27. Только в Новоземельской впадине, как ранее сообщало МЧС, находятся около 1,2 тысячи опасных подводных радиоактивных объектов.
https://ria.ru/20240921/podlodka-1973953559.html
https://ria.ru/20240411/gost-1939232950.html
россия
карское море
новая земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, карское море, новая земля, внии гочс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Россия, Карское море, Новая Земля, ВНИИ ГОЧС, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
МЧС готовит методики обследования затопленных опасных объектов

МЧС готовит методики по измерению радиации при обследовании затопленных объектов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМЧС России
МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) приступили к разработке методик измерения радиоактивности окружающей среды для мониторинга затопленных потенциально опасных подводных объектов и проведения работ с использованием телеуправляемых необитаемых аппаратов.
"Важным направлением деятельности ВНИИ ГОЧС является разработка методик измерения радиоактивности окружающей среды. Эти исследования направлены на оценку рисков, связанных с потенциально опасными подводными объектами, а также на создание методических рекомендаций для проведения подводных работ специального назначения, включая использование телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Водолазы МЧС России обследуют атомную подводную лодку К-27, затопленную в Карском море - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Водолазы МЧС обследуют атомную подлодку К-27 в Карском море
21 сентября, 06:55
Отмечается, что в этом году ученые института разработали рекомендации по инженерной защите объектов МЧС России от беспилотных воздушных средств нападения, а также продолжили работу по обязательной сертификации средств оповещения в целях транспортной безопасности.
Специалисты ВНИИ ГОЧС, кроме того, подготовили в третьем квартале текущего года 207 прогнозов чрезвычайных ситуаций, в том числе 97 бюллетеней, связанных с гидрологической и пожароопасной обстановкой на территории России. Показатель оправдываемости прогнозов ЧС составил 92%.
"Сегодня институт разрабатывает "Программу подготовки специалистов в области мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера" для дистанционного обучения, которая уже рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической секции научно-технического совета института. Завершается разработка материалов содержательного контента для подготовки электронного курса программы", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
Формирование реестра подводных потенциально опасных объектов, затопленных во внутренних водах и территориальном море России, возложено на МЧС соответствующим постановлением правительства РФ. Как сообщало ведомство, в реестр включили более 24 тысяч единичных объектов. Они содержат твердые радиоактивные отходы и находятся в основном на глубинах до 500 метров.
В разные годы в четырех заливах Карского моря были захоронены многочисленные объекты после испытаний ядерного оружия на Новой Земле, части атомного ледокола "Ленин", в том числе его ядерный реактор, а также атомная подводная лодка К-27. Только в Новоземельской впадине, как ранее сообщало МЧС, находятся около 1,2 тысячи опасных подводных радиоактивных объектов.
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
В МЧС разработают 53 новых ГОСТа по защите населения и территорий
11 апреля, 03:02
 
РоссияКарское мореНовая ЗемляВНИИ ГОЧСМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала