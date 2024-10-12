https://ria.ru/20241012/mchs-1977714583.html

МЧС готовит методики обследования затопленных опасных объектов

МЧС готовит методики обследования затопленных опасных объектов - РИА Новости, 12.10.2024

МЧС готовит методики обследования затопленных опасных объектов

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) приступили к разработке... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T09:02

2024-10-12T09:02

2024-10-12T09:02

россия

карское море

новая земля

внии гочс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) приступили к разработке методик измерения радиоактивности окружающей среды для мониторинга затопленных потенциально опасных подводных объектов и проведения работ с использованием телеуправляемых необитаемых аппаратов. "Важным направлением деятельности ВНИИ ГОЧС является разработка методик измерения радиоактивности окружающей среды. Эти исследования направлены на оценку рисков, связанных с потенциально опасными подводными объектами, а также на создание методических рекомендаций для проведения подводных работ специального назначения, включая использование телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что в этом году ученые института разработали рекомендации по инженерной защите объектов МЧС России от беспилотных воздушных средств нападения, а также продолжили работу по обязательной сертификации средств оповещения в целях транспортной безопасности. Специалисты ВНИИ ГОЧС, кроме того, подготовили в третьем квартале текущего года 207 прогнозов чрезвычайных ситуаций, в том числе 97 бюллетеней, связанных с гидрологической и пожароопасной обстановкой на территории России. Показатель оправдываемости прогнозов ЧС составил 92%. "Сегодня институт разрабатывает "Программу подготовки специалистов в области мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера" для дистанционного обучения, которая уже рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической секции научно-технического совета института. Завершается разработка материалов содержательного контента для подготовки электронного курса программы", - резюмирует ВНИИ ГОЧС. Формирование реестра подводных потенциально опасных объектов, затопленных во внутренних водах и территориальном море России, возложено на МЧС соответствующим постановлением правительства РФ. Как сообщало ведомство, в реестр включили более 24 тысяч единичных объектов. Они содержат твердые радиоактивные отходы и находятся в основном на глубинах до 500 метров. В разные годы в четырех заливах Карского моря были захоронены многочисленные объекты после испытаний ядерного оружия на Новой Земле, части атомного ледокола "Ленин", в том числе его ядерный реактор, а также атомная подводная лодка К-27. Только в Новоземельской впадине, как ранее сообщало МЧС, находятся около 1,2 тысячи опасных подводных радиоактивных объектов.

https://ria.ru/20240921/podlodka-1973953559.html

https://ria.ru/20240411/gost-1939232950.html

россия

карское море

новая земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, карское море, новая земля, внии гочс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность