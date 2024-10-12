Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит жалобу Макаревича* на второй иноагентский штраф - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/makarevich-1977703702.html
Суд рассмотрит жалобу Макаревича* на второй иноагентский штраф
Суд рассмотрит жалобу Макаревича* на второй иноагентский штраф - РИА Новости, 12.10.2024
Суд рассмотрит жалобу Макаревича* на второй иноагентский штраф
Московский городской суд проверит законность второго штрафа, назначенного музыканту-иноагенту Андрею Макаревичу* за отсутствие соответствующей маркировки в... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T03:10
2024-10-12T03:10
московский городской суд
telegram
машина времени
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155188/90/1551889051_0:141:3137:1906_1920x0_80_0_0_6925d811a01e97b964583064e34a1845.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Московский городской суд проверит законность второго штрафа, назначенного музыканту-иноагенту Андрею Макаревичу* за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях, сообщили РИА Новости в инстанции. "Зарегистрирована жалоба Макаревича* А.В. по делу об административном правонарушении", - сказали в суде. Дата рассмотрения не назначена. Штраф в 30 тысяч рублей Макаревичу* назначили в мае этого года по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ за то, что он не маркировал свои материалы в Telegram, как того требует российское законодательство. До этого его штрафовали на 35 тысяч за аналогичное нарушение, позже апелляционный суд оставил решение в силе. В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывалась Украина, также упоминалась политическая деятельность. Музыкант предпринимал попытки добиться исключения из реестра иноагентов, дойдя до Верховного суда РФ, однако там ему отказали в рассмотрении жалобы.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241011/lazareva-1977509712.html
https://ria.ru/20241011/goralik-1977515412.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155188/90/1551889051_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_495cc59a2a804e625881c5fcbc573d12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московский городской суд, telegram, машина времени, украина, россия
Московский городской суд, Telegram, Машина времени, Украина, Россия
Суд рассмотрит жалобу Макаревича* на второй иноагентский штраф

Мосгорсуд проверит законность второго штрафа Макаревичу за отсутствие маркировки

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМузыкант Андрей Макаревич*
Музыкант Андрей Макаревич* - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Музыкант Андрей Макаревич*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Московский городской суд проверит законность второго штрафа, назначенного музыканту-иноагенту Андрею Макаревичу* за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Зарегистрирована жалоба Макаревича* А.В. по делу об административном правонарушении", - сказали в суде.
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Телеведущую Лазареву* объявили в международный розыск
Вчера, 07:18
Дата рассмотрения не назначена.
Штраф в 30 тысяч рублей Макаревичу* назначили в мае этого года по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ за то, что он не маркировал свои материалы в Telegram, как того требует российское законодательство.
До этого его штрафовали на 35 тысяч за аналогичное нарушение, позже апелляционный суд оставил решение в силе.
В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывалась Украина, также упоминалась политическая деятельность.
Музыкант предпринимал попытки добиться исключения из реестра иноагентов, дойдя до Верховного суда РФ, однако там ему отказали в рассмотрении жалобы.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Писательница Линор Горалик* - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Стало известно, за что Линор Горалик* признали иноагентом
Вчера, 08:45
 
Московский городской судTelegramМашина времениУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала