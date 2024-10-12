https://ria.ru/20241012/makarevich-1977703702.html
Суд рассмотрит жалобу Макаревича* на второй иноагентский штраф
Суд рассмотрит жалобу Макаревича* на второй иноагентский штраф - РИА Новости, 12.10.2024
Суд рассмотрит жалобу Макаревича* на второй иноагентский штраф
Московский городской суд проверит законность второго штрафа, назначенного музыканту-иноагенту Андрею Макаревичу* за отсутствие соответствующей маркировки в... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T03:10
2024-10-12T03:10
2024-10-12T03:10
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Московский городской суд проверит законность второго штрафа, назначенного музыканту-иноагенту Андрею Макаревичу* за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях, сообщили РИА Новости в инстанции. "Зарегистрирована жалоба Макаревича* А.В. по делу об административном правонарушении", - сказали в суде. Дата рассмотрения не назначена. Штраф в 30 тысяч рублей Макаревичу* назначили в мае этого года по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ за то, что он не маркировал свои материалы в Telegram, как того требует российское законодательство. До этого его штрафовали на 35 тысяч за аналогичное нарушение, позже апелляционный суд оставил решение в силе. В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывалась Украина, также упоминалась политическая деятельность. Музыкант предпринимал попытки добиться исключения из реестра иноагентов, дойдя до Верховного суда РФ, однако там ему отказали в рассмотрении жалобы.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241011/lazareva-1977509712.html
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московский городской суд, telegram, машина времени, украина, россия
Московский городской суд, Telegram, Машина времени, Украина, Россия
Суд рассмотрит жалобу Макаревича* на второй иноагентский штраф
Мосгорсуд проверит законность второго штрафа Макаревичу за отсутствие маркировки
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Московский городской суд проверит законность второго штрафа, назначенного музыканту-иноагенту Андрею Макаревичу* за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Зарегистрирована жалоба Макаревича* А.В. по делу об административном правонарушении", - сказали в суде.
Дата рассмотрения не назначена.
Штраф в 30 тысяч рублей Макаревичу* назначили в мае этого года по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ
за то, что он не маркировал свои материалы в Telegram
, как того требует российское законодательство.
До этого его штрафовали на 35 тысяч за аналогичное нарушение, позже апелляционный суд оставил решение в силе.
В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени
" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывалась Украина
, также упоминалась политическая деятельность.
Музыкант предпринимал попытки добиться исключения из реестра иноагентов, дойдя до Верховного суда РФ, однако там ему отказали в рассмотрении жалобы.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента